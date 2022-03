Mladík bez vodičského preukazu chcel ujsť policajtom, po náraze do múru a požiari auta zomrel jeho spolujazdec

Začal horieť motorový priestor

20.3.2022 (Webnoviny.sk) - K dopravnej nehode došlo v nedeľu v skorých ranných hodinách vo Fiľakove (okr. Lučenec) po tom, ako 18-ročný vodič nerešpektoval výzvy na zastavenie vozidla a snažil sa s vozidlom policajnej hliadke uniknúť. Rovesník vodiča po nehode zomrel. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.„Na Biskupickej ceste v smere od Biskupíc k Hlavnej ulici pravdepodobne v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy svojím schopnostiam, ako aj iným okolnostiam, ktoré možno predvídať, v miernej pravotočivej zákrute a vo vysokej rýchlosti prešiel do protismernej časti vozovky, kde čelne narazil do kamenného múru oplotenia rímsko-katolíckeho kostola,“ uviedla polícia.Vozidlo sa následne vznietilo. Začal horieť motorový priestor, pričom hliadka polície z Fiľakova osádku z vozidla okamžite povyťahovala. Na mieste zistili, že sa vo vozidle nachádzajú tri zranené osoby.Mladému mužovi, spolujazdcovi, ktorého kolegovia vytiahli zo zadných sedadiel vozidla, bolo potrebné poskytnúť rýchlu zdravotnú pomoc. Policajti muža na mieste oživovali, čo sa im aj podarilo.Účastníkov nehody záchranári previezli do nemocnice. Napriek všetkej snahe o záchranu prišla správa, že 18-ročný spolujazdec zraneniam podľahol.Dychové skúšky u účastníkov dopravnej nehody neboli vykonané z dôvodu zranenia, avšak boli odobraté vzorky krvi na zistenie prípadného ovplyvnenia alkoholom alebo inej návykovej látky.Mladý muž, ktorý sedel za volantom auta, nie je držiteľom vodičského oprávnenia, a to na žiadnu skupinu.Vyšetrovanie dopravnej nehody prevzal odbor kriminálnej polície v Lučenci. V súvislosti s tragickou nehodou sa začalo trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia a trestný čin ublíženia na zdraví.