Mladík Fati z FC Barcelona dostal španielske občianstvo

Na archívnej snímke hráč Barcelony Anssumane Fati (vľavo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 20. septembra (TASR) - Šestnásťročný futbalista Ansu Fati z FC Barcelona získal v piatok španielske občianstvo. Vláda schválila návrh ministra spravodlivosti a rodák z afrického štátu Guinea-Bissau bude môcť reprezentovať Španielsko na medzištátnej úrovni.Fati sa prisťahoval do Španielska, keď mal sedem rokov, o tri roky neskôr ho pozvali do barcelonskej akadémie La Masia. V auguste sa stal najmladším strelcom FCB v La Lige a v utorok najmladším hráčom Kataláncov, ktorý nastúpil v Lige majstrov. Dres svojho nového národného tímu by si mohol na záverečnom turnaji prvýkrát obliecť v októbri na MS futbalistov do 17 rokov v Brazílii. Informovala o tom agentúra AFP.