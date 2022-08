Mladík sa stal obeťou podvodu cez internet, prišiel o viac ako tisíc eur

Nádejný kupujúci zaslal predávajúcemu internetový odkaz, ktorý bolo potrebné potvrdiť a na základe toho zrealizovať obchod. Mladík tak urobil, pričom zadal údaje o svojej platobnej karte. Následne mu bola z jeho bankového účtu odrátaná finančná čiastka vo výške 680 eur.

Páchateľ to vysvetlil predávajúcemu ako omyl, a preto od neho požadoval inú kartu, na ktorú by tieto peniaze mohol vrátiť. Mladík tak päť zadal všetky údaje k svojej druhej platobnej karte a opäť to potvrdil. Neskôr zistil, že aj z tohto účtu mu bola odcudzená hotovosť vo výške 680 eur.