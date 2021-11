Mladík z Trnavy skrýval stovky dávok marihuany vo vankúši, hrozí mu dlhoročný pobyt za mrežami (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.11.2021 (Webnoviny.sk) - Dunajskostredskí kriminalisti zadržali 21-ročného Trnavčana s viac ako 900 dávkami marihuany. Asi pol kilogramu zelenej sušiny si ukryl do vankúšika. Policajti ho zastavili vo Veľkých Dvorníkoch, obmedzili ho na osobnej slobode a vankúš s rozmermi asi 30 krát 30 centimetrov zaistili.Ako informovala polícia na sociálnej sieti, mladíka v apríli 2019 súd už za drogy právoplatne odsúdil. Vyšetrovateľ ho cez víkend obvinil z drogovej trestnej činnosti a za prechovávanie drog vo väčšom rozsahu a v podmienke mu teraz hrozí vyšší trest odňatia slobody a to od 10 do 15 rokov.Spolu s uznesením o obvinení predložil vyšetrovateľ aj podnet na návrh, aby bol obvinený stíhaný väzobne. Do rozhodnutia súdu zostáva mladík naďalej v cele policajného zaistenia.