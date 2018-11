Mladíka, ktorý mal útočiť sekerou v Kotešovej, vzal súd do väzby

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 3. novembra (TASR) - Mladíka spájaného s útokom sekerou v Kotešovej pri Bytči, po ktorom prišla o život 70-ročná žena, vzal v sobotu sudca pre prípravné konanie Okresného súdu v Žiline do väzby. Pre TASR to potvrdil hovorca Krajskej prokuratúry v Žiline Milan Cisarik.uviedol ďalej Cisarik.Dvadsaťštyriročný Samuel z okresu Topoľčany čelí obvineniam z obzvlášť závažného zločinu vraždy, zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu a prečinu porušovania domovej slobody. Mladík mal vo štvrtok 1. novembra ráno najskôr fyzicky napadnúť muža v rodinnom dome, kde mal zároveň rozbiť sklenenú výplň vchodových dverí. Muž, ktorého mal napadnúť, utrpel zranenia s bližšie neurčeným časom liečenia. Po prvom útoku mal obvinený mladík neoprávnene vojsť do ďalšieho rodinného domu v obci a v jeho jedálni mal sekerou, ktorú mal zobrať z dvora rodinného domu, napadnúť majiteľa.doplnila žilinská krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová. Polícia útočníka podľa nej zadržala ihneď po čine.