Mladíka obvineného z kupliarstva a vydierania vzal súd do väzby, prípad zmedializovala influencerka so synom Richarda Sulíka

Vzatie do preventívnej väzby

Dievčatá mal aj psychicky a fyzicky týrať

2.2.2024 (SITA.sk) - Róbert Z., ktorý je podozrivý z toho, že predával ženy na sex a vydieral ich, skončil vo väzbe.Ako pre agentúru SITA uviedol hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak , Mestský súd Bratislava I vzal v utorok 30. januára do väzby obvineného z dôvodov preventívnej väzby, t. j. dôvodnej obavy, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. Obvinený voči rozhodnutiu podal sťažnosť, o ktorej po doručení bude rozhodovať Krajský súd v Bratislave.Podľa portálu Refresher.sk prípad na sociálnych sieťach ako prvá medializovala dvojica influencerov Filip „Fiki“ Sulík a Lenka Tejbusová, známa pod pseudonymom Lenočkatt. Portál v tejto súvislosti cituje svedectvo jedného dievčaťa o tom, ako ju Róbert „predal“ klientovi.„Stretnutie dohodol Róbert Z. sám, na internete vystupoval v mene zneužitej obete, takže klient ani netušil, že to dievča nerobí dobrovoľne. Róbert mal mať na starosti aj finančnú transakciu, všetky peniaze si nechal on a obeti nedal ani cent," napísal Refresher. Zároveň spomína aj prípad iného dievčaťa, ktoré Róbert Z. zneužil osobne.„Dievča incident medzičasom nahlásilo na políciu, ktorá ho za to momentálne stíha," uviedol portál.Robert Z. údajne dievčatá tiež psychicky a fyzicky týral. „Keď ho konfrontovali s tým, že už preňho ďalej nechcú pracovať, písal im, ako ich má rád a ako by im „nič zlé neurobil“," napísal Refresher s tým, že na sociálnych sieťach boli zverejnené aj fotografie zbitých obetí. Portál doplnil, že obvinený sa ženám vyhrážal aj tým, že ich nahé fotky zverejní alebo pošle ich rodičom.