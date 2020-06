Mladíka prešiel vlak a utrpel devastačné zranenia nôh, zasahovali leteckí záchranári

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.6.2020 (Webnoviny.sk) - Leteckí záchranári z Banskej Bystrice leteli v sobotu ráno do obce Veľká Lúka v okrese Zvolen na pomoc 22-ročnému mužovi, ktorého prešiel vlak.Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa spoločnosti Air Transport Europe Zuzana Hopjaková , mladík utrpel devastačné poranenia oboch dolných končatín.„Záchranársky vrtuľník pristál vedľa miesta nešťastia. Pacient bol v starostlivosti pozemných záchranárov. Utrpel devastačné poranenia oboch dolných končatín. Leteckí záchranári si ho následne prevzali do svojej starostlivosti a v umelom spánku vo vážnom stave bol vrtuľníkom prevezený do Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici," priblížila Hopjaková.