Mladistvé osoby nútili k sexuálnym službám, dvom obvineným hrozí 12 rokov väzenia – FOTO

13.5.2025 (SITA.sk) - Policajti obvinili dve osoby, ktoré nútili mladistvé dievčatá k sexuálnym službám. V prípade dokázania viny im hrozí 12 rokov väzenia. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Ako priblížila, policajti Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ v spolupráci s mobilnou zásahovou jednotkou Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance zadržali minulý týždeň v rámci policajnej akciedve osoby, ktoré sexuálne vykorisťovali dve mladistvé dievčatá.Polícia spresnila, že 26-ročná žena 16-ročnej tínedžerke s mentálnym a zdravotným hendikepom z Galantského okresu založila rôzne profily na internetovej zoznamovacej stránke.Spoločne so 40-ročným mužom ju ponúkali na sexuálne služby. Peniaze, ktoré neplnoletá obeť zarobila, musela odovzdať páchateľom, s ktorými žila v spoločnej domácnosti. Polícia ďalej priblížila, že obeti navyše podávali omamné a psychotropné látky, aby vládala vykonávať sexuálne služby, ktoré sa od nej žiadali.„Sexuálne vykorisťovanie obete pokračovalo aj po tom, ako obeť nadobudla plnoletosť. Koncom roka 2024 sa v tom čase už plnoletej žene podarilo od obvinených utiecť s pomocou posledného klienta, ktorému sa zdôverila, že služby ponúka nedobrovoľne,“ doplnila polícia.Zadržané osoby podľa slov polície v protiprávnom konaní pokračovali aj na príbuznej obeti. V roku 2024 pod psychickým nátlakom zlákali na poskytovanie sexuálnych služieb aj 14-ročné dievča.„Muž svojím správaním vytváral podmienky, aby sa do neho neplnoletá mladistvá osoba zamilovala, pričom využil jej nevyspelosť a dôverčivosť. Za poskytovanie sexuálnych služieb klientom odovzdávala 40-ročnému mužovi finančnú odmenu na živobytie a nákup drog,“ doplnila polícia s tým, že zadržaný muž od obeti požadoval napríklad to, aby schudla, aby bol o ňu väčší záujem.Na sexuálne služby ju pritom ponúkal denne od decembra 2024 do februára 2025. Policajti vysvetlili, že obvinení obete zviedli a vytvorili im podmienky na vedenie aktívneho sexuálneho života. Negatívne tak ovplyvnili ich mravný a osobnostný vývoj napriek vedomosti, že ešte nemajú ani 18 rokov.Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie 40-ročnému Alexandrovi a 26-ročnej Simone za zločin obchodovanie s ľuďmi v súbehu s prečinom ohrozovanie mravnej výchovy mládeže spáchaný formou spolupáchateľstva a súčasne podal podnet na vzatie obvinených do väzby, s ktorým sa Okresný súd Galanta stotožnil. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.Prezídium PZ podotklo, že obchodovanie s ľuďmi je celosvetový fenomén. Ak ide o Slovensko, bolo podľa štatistík v roku 2024 formálne identifikovaných políciou 35 obetí tohto trestného činu, z čoho 20 osôb nebolo plnoletých. Trestné stíhanie bolo začaté v 20 prípadoch a v 12 skutkoch bolo podozrivým osobám v uplynulom roku vznesené obvinenie.„V roku 2025 k dnešnému dátumu evidujeme 14 začatých trestných stíhaní, 23 formálne identifikovaných obetí obchodovania s ľuďmi a tri prípady, v ktorých bolo podozrivým osobám vznesené obvinenie,“ uzavreli policajti.