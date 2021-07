Mladú ženu z Hranovnice zrazil v Poprade vlak, utrpela zranenia nezlučiteľné so životom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.7.2021 (Webnoviny.sk) - O život pod kolesami vlaku prišla v nedeľu 25. júla v nočných hodinách v Poprade 23-ročná žena z obce Hranovnica. Pre agentúru SITA to potvrdila prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová Stalo sa to na koľaji neďaleko sídliska Starý Juh. Rušňovodič bol podľa hovorkyne podrobený dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom.„Obhliadajúci lekár ako bezprostrednú príčinu smrti uviedol devastačné poranenia hlavy nezlučiteľné so životom a nariadil vykonať lekársku pitvu,” uviedla Ligdayová.Poverený policajt Oddelenia železničnej polície PZ Poprad už začal trestné stíhanie za prečin usmrtenia.