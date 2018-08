Mladý afganský utečenec dostal v Rakúsku doživotie za vraždu sestry

Ilustračná snímka. Foto: TASR - KR PZ Trenčín Foto: TASR - KR PZ Trenčín

Viedeň 22. augusta (TASR) - Mladému afganskému utečencovi, ktorý zabil sestru 28 bodnutiami nožom a chcel tak ochrániť česť rodiny, udelil v stredu súd v rakúskej metropole Viedeň doživotné väzenie. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.Muž priznal vinu a súdu povedal, že zločin spáchal v súlade sRozsudok ešte nie je právoplatný, obhajca obžalovaného avizoval odvolanie.Vlani v septembri, štyri dni pred svojou smrťou, mladšia sestra obžalovaného opustila rodinu a hľadala ochranu v krízovom centre pre mládež vo Viedni.Mala obavy, že otec ju chce letecky prepraviť naspäť do Afganistanu na vopred dohodnutý sobáš, zaznelo na súde.Mesiac pred týmito udalosťami dievčina ušla do iného krízového centra a vyhlásila tam, že otec ju fyzicky napadol, ale rodina ju presvedčila, aby sa vrátila domov.Sestra tvrdila, že má 14 rokov, ale koroner neskôr vyhlásil, že musela mať najmenej 17 rokov.Jej brat trvá na tom, že on má 19 rokov - tento vek by ho podľa rakúskych zákonov ochránil pred doživotným väzením. Odborníci na medicínu dospeli k záveru, že má najmenej 21 rokov.Obžalovaný si 18. septembra počkal na sestru, keď kráčala do školy. Vytiahol dlhý bojový nôž,ju bodol a v útoku pokračoval, aj keď už bola jeho sestra na zemi, vyhlásil koroner Christian Reiter na súde.vypovedal podľa policajných záznamov brat po čine.