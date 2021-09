Mladý Čech si za účasť v bojoch v Donbase vyslúžil 20-ročný trest, hájiť mal stranu separatistov

Mal sa iba vyťahovať

Vycestovať mal za ženou

8.9.2021 (Webnoviny.sk) - V českej Plzni súd v stredu vymeral 20-ročný trest odňatia slobody z dôvodu terorizmu 26-ročnému Lukášovi Nováčkovi. Ako informuje web TV Nova, uvedený muž pred piatimi rokmi bojoval v ukrajinskom Donbase, pričom podľa súdu sa aktívne zapojil do bojov na strane proruských separatistov.Obžaloba sa opierala okrem iných o dôkazy v Nováčkovom mobilnom telefóne a na internete, kde bol zachytený v uniforme so zbraňou v ruke.Priťažujúcou okolnosťou bol taktiež rozhovor na kanáli YouTube, v ktorom reportérke ruskej televízie tvrdil, že bojoval v Doneckej a Luhanskej oblasti.Na Ukrajinu vraj prišiel pomáhať povstalcom, pretože pradedo predtým tiež bojoval proti nacistom. Na súde však tvrdil, že pred reportérkou sa iba vyťahoval, aby sa iní nedozvedeli, že iba šúpal zemiaky.Nováček odcestoval z Česka na Ukrajinu za ženou, s ktorou sa zoznámil na internete, no tá sa s ním krátko potom rozišla. Podľa advokáta odsúdeného to mohla byť volavka, ktorá lákala mladých mužov do bojov.Do ukrajinského Donbasu odišiel v júli 2015, kde ho údajne vycvičili a vyzbrojili proruskí separatisti. Podľa obžaloby sa Nováček priamo zapojil do bojov, a to s úmyslom zabíjať. Trest by si mal odpykať vo väznici so zvýšeným stupňom stráženia.