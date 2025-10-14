Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 14.10.2025
14. októbra 2025

Mladý motorkár nezvládol v zákrute riadenie, neprežil náraz do stromu


Život 21-ročného motocyklistu si vyžiadala nedeľná dopravná nehoda v obci Hranovnica v okrese Poprad. Ako v utorok informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa



motorka_nehoda e1760442290497 676x425 14.10.2025 (SITA.sk) - Život 21-ročného motocyklistu si vyžiadala nedeľná dopravná nehoda v obci Hranovnica v okrese Poprad. Ako v utorok informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, muž jazdil na motorke od obce Vernár, pričom v zákrute nezvládol vedenie vozidla, zišiel mimo vozovku a narazil do svahu a stromu.


Pri nehode utrpel ťažké poranenie, ktorému v nemocnici neskôr podľahol. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade vedie v prípade trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.


Zdroj: SITA.sk - Mladý motorkár nezvládol v zákrute riadenie, neprežil náraz do stromu © SITA Všetky práva vyhradené.

