|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 14.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Boris
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. októbra 2025
Mladý motorkár nezvládol v zákrute riadenie, neprežil náraz do stromu
Život 21-ročného motocyklistu si vyžiadala nedeľná dopravná nehoda v obci Hranovnica v okrese Poprad. Ako v utorok informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa
Zdieľať
14.10.2025 (SITA.sk) - Život 21-ročného motocyklistu si vyžiadala nedeľná dopravná nehoda v obci Hranovnica v okrese Poprad. Ako v utorok informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, muž jazdil na motorke od obce Vernár, pričom v zákrute nezvládol vedenie vozidla, zišiel mimo vozovku a narazil do svahu a stromu.
Pri nehode utrpel ťažké poranenie, ktorému v nemocnici neskôr podľahol. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade vedie v prípade trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.
Zdroj: SITA.sk - Mladý motorkár nezvládol v zákrute riadenie, neprežil náraz do stromu © SITA Všetky práva vyhradené.
Pri nehode utrpel ťažké poranenie, ktorému v nemocnici neskôr podľahol. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade vedie v prípade trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.
Zdroj: SITA.sk - Mladý motorkár nezvládol v zákrute riadenie, neprežil náraz do stromu © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Vyšetrovanie zrážky rýchlikov pri Rožňave: Jeden bol približne o 100 metrov ďalej, než sa mal nachádzať – VIDEO, FOTO
Vyšetrovanie zrážky rýchlikov pri Rožňave: Jeden bol približne o 100 metrov ďalej, než sa mal nachádzať – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Súd zamietol návrh spoločnosti MBM-GROUP, SNM tak môže pokračovať v rekonštrukcii Krásnej Hôrky – FOTO
Súd zamietol návrh spoločnosti MBM-GROUP, SNM tak môže pokračovať v rekonštrukcii Krásnej Hôrky – FOTO