Mladý muž dobodal troch ľudí na smrť a jedna mladá žena je v kritickom stave

Traja mŕtvi

Obvinený muž

22.2.2020 (Webnoviny.sk) - Traja ľudia zomreli a jedna žena utrpela zranenia po tom, čo ich v americkom štáte Texas dobodal istý muž. Polícia podozrivého po naháňačke zatkla.Incident sa stal v piatok popoludní v jednom z domov v mestečku San Saba, ktoré leží 160 kilometrov severozápadne od Austinu. Seržant Bryan Washko z texaského úradu pre verejnú bezpečnosť uviedol, že okolo 16:30 miestneho času zavolala do kancelárie šerifa 18-ročná žena, ktorá povedala, že je jednou zo štyroch ľudí, ktorých pobodali.Keď policajti prišli na miesto činu, našli tam 62-ročného muža, 44-ročnú ženu a 13-ročné dievča bez známok života. Mladú ženu, ktorá prežila, previezli do nemocnice a je v kritickom stave, vysvetlil Washko.Podozrivý po útoku utiekol z miesta činu v aute jednej z obetí. Polícia ho naháňala zhruba 32 kilometrov do mesta Goldthwaite, kde nabúral do steny centra pre seniorov a následne ho zatkli. Nikto pri kolízii neutrpel zranenia.Zamestnankyňa väzenia okresu Mills Disa Purcell uviedla, že v súvislosti s pobodaním zadržiavajú 22-ročného Anthonyho Waynea Piercea, ktorý je obvinený z útoku na verejného činiteľa a vyhýbania sa zatknutiu. Môže však čeliť ďalším obvineniam. Washko bezprostredne nepotvrdil, že Pierce je podozrivým útočníkom.Podľa Washka zatiaľ nie je známy motív útoku ani vzťah medzi obeťami a útočníkom. Prípad je predmetom vyšetrovania.