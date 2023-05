Mladý slovenský brankár má podľa experta veľkú šancu byť draftovaný do NHL

26.5.2023 (SITA.sk) - Slovenský hokejový brankár Adam Gajan pred rokom prešiel draftom nováčikov do zámorskej NHL bez povšimnutia, no v tomto roku by mohol patriť medzi najžiadanejších hráčov na svojom poste.Expert Steven Ellis z portálu Daily Faceoff zaradil 19-ročného Popradčana medzi 15 najlepších "starších" hokejistov, ktorí budú k dispozícii klubom profiligy na júnovom drafte v americkom Nashville (28. - 29.6.)."Niektorí skauti ho považujú za najlepšieho brankára na drafte. Ja nesúhlasím, ale nemožno ignorovať jeho výkony v tejto sezóne. Ako tretí gólman bol nečakaný hrdina Slovákov na MS juniorov, kde vo štvrťfinále takmer šokovali Kanadu s Connorom Bedardom. Vlani ho prehliadli po tom, ako sa potácal na Slovensku, no vďaka jeho výkonom v USHL, NAHL a na MSJ bude tentoraz ťažké ignorovať ho," myslí si Ellis, podľa ktorého Gajan môže byť pre niektorý klub NHL veľkým prínosom."Skauti milujú najmä jeho robustnú postavu a súťaživosť. V budúcej sezóne bude chytať za tím Univerzity Minnesota-Duluth (NCAA), kde si zahrá proti kvalitným súperom. Klub, ktorý ho draftuje, by ho tam mohol nechať rozvíjať sa. Stále nie je veľmi známy, keďže sa dostal do hľadáčika až v zime, ale má neskutočný potenciál byť pre potenciálneho záujemcu veľká výhra," doplnil odborník ku Gajanovi, ktorého vyhlásili za najlepšieho brankára ostatných MS hokejistov do 20 rokov.