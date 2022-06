Mladý Ukrajinec skončil za mrežami, šoféroval bez vodičského oprávnenia a totálne opitý

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

2.6.2022 (Webnoviny.sk) - Bez vodičského preukazu skončil v policajnej cele skončil 36-ročný Ukrajinec, ktorého policajná hliadka v Púchove prichytila opitého za volantom. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová Policajtom sa zdala jazda vodiča za volantom osobného auta zn. Škoda Octavia, ktorý smeroval do jednej z miestnych firiem, podozrivá, a preto sa rozhodli ho skontrolovať.Vodič sa podrobil dychovej skúške na alkohol s výsledkom 2,96 promile. „Opakovaná dychová skúška mala o niečo nižšiu hodnotu, a to 2,56 promile," uviedla Kuzmová.Policajti vodičovi zadržali vodičský preukaz a umiestnili ho do cely policajného zaistenia. „Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Považskej Bystrici vzniesol 36-ročnému mužovi z Ukrajiny obvinenie za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Po vykonaní všetkých potrebných procesných úkonov vyšetrovací spis odovzdal prokurátorovi spolu s návrhom na podanie obžaloby," dodala Kuzmová.