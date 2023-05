Mladý vodič BMW, ktorý zrazil dve deti, už čelí obvineniu (foto)

29.5.2023 (SITA.sk) - Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Michalovciach vzniesol obvinenie 19-ročnému vodičovi z michalovského okresu pre zločin usmrtenia a prečin ublíženia na zdraví v súvislosti so sobotňajšou dopravnou nehodou, pri ktorej prišli o život dve deti.Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach Jana Mésarová , mladý vodič bol umiestnený do cely policajného zaistenia a vyšetrovateľ PZ spracoval podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby. Spisový materiál bol s podnetom predložený prokurátorovi OP Michalovce.Za tieto skutky obvinenému mladému vodičovi po dokázaní viny hrozí trest odňatia slobody na štyri až desať rokov.