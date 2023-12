Mladý vodič neprežil náraz do stromu, podľa polície sa zrejme plne nevenoval šoférovaniu

22.12.2023 (SITA.sk) - Po náraze do stromu medzi Beladicami a Novou Vsou nad Žitavou v okrese Nitra prišiel o život 22-ročný vodič vozidla Audi A4. Podľa polície sa pravdepodobne plne nevenoval vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke. Aj keď na mieste zasahovali všetky záchranné zložky, vodičovi už pomôcť nedokázali.„Pri dopravnej nehode utrpel vodič zranenia nezlučiteľné so životom. To, či bol pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok nebohý vodič, bude známe po vykonanej súdnej pitve,“ informovala nitrianska polícia.Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina sú predmetom vyšetrovania dopravnej polície v Nitre. Polícia vyzýva všetkých vodičov, aby sa plne venovali vedeniu vozidla a sledovali situáciu v cestnej premávke.