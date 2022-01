Mladý vodič posilnený alkoholom narazil do dopravného značenia, poškodil štyri autá (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.1.2022 (Webnoviny.sk) - Dopravné značenie, prenosné oplotenie a štyri vozidlá poškodil 35-ročný vodič jazdiaci ulicami Rimavskej Soboty. Ako na sociálnej sieti ďalej informuje banskobystrická krajská polícia, vodič prešiel krížom cez ostrovček kruhového objazdu, narazil do dopravného značenia a prenosného oplotenia, ako aj do auta vychádzajúceho z parkoviska, pokračoval v jazde ďalej a poškodil ďalšie dve autá.Ani to ho nezastavilo a opäť narazil do prenosného oplotenia, ktoré poškodilo ďalšie zaparkované auto. Na mieste bol podrobený dychovej skúške na alkohol s výsledkom 3,29 promile, pričom bolo 30 minút popoludní.