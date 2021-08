Mladým generáciám je podľa Bučkovej potrebné pripomínať, že rasizmus v spoločnosti nemá miesto

V Európe sa konajú spomienkové podujatia

Na Slovensku stále pretrváva diskriminácia

1.8.2021 (Webnoviny.sk) - Aj dnes je potrebné mladým generáciám pripomínať, že rasizmus, rôzne formy diskriminácie a nenávistné prejavy nemajú v spoločnosti miesto. V súvislosti s Pamätným dňom obetí rómskeho holokaustu, ktorý pripadá na 2. augusta, to uviedla splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková Úrad splnomocnenkyne vlády si v Banskej Bystrici si tento deň pripomenul pietnym podujatím pod názvom „Nezabudnite si pripomínať! Ma bisteren peske te leperel!“.V tlačovej správe o tom informoval Michal Šlachta z kancelárie Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity.Úrad sa tak pripojil k početným spomienkovým podujatiam organizovaným v rámci Európy, ktorými sa v týchto dňoch prejavuje úcta pamiatke obetí rómskeho holokaustu.V noci z druhého na tretieho augusta 1944 bolo usmrtených 2 900 Sintov a Rómov, ktorí boli do nemeckého koncentračného a vyhladzovacieho tábora v Auschwitz-Birkenau deportovaní z celej Európy. Celkový počet Rómov a Rómok, ktoré sa stali obeťami druhej svetovej vojny, sa odhaduje na 250 až 500-tisíc osôb.„Žiaľ, na Slovensku naďalej pretrváva diskriminácia, prehlbujú sa stereotypy a predsudky voči rómskemu obyvateľstvu, čo potvrdzujú prieskumy verejnej mienky a individuálne skúsenosti. Je našou povinnosťou vymedziť voči šíreniu tohto zla. Aj preto sa odstraňovanie protirómskeho rasizmu, podpora antidiskriminácie a zvýšenie ochrany najslabších skupín a jednotlivcov stali súčasťou vládnej Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030. Verím, že cieľavedomým realizovaním stratégie zo strany príslušných rezortov, samospráv a iných organizácií sa naša krajina stane otvorenejšou a nebude tolerovať prejavy diskriminácie a prejavy násilia voči Rómom,“ povedala Andrea Bučková.Splnomocnenkyňa vlády Slovenskej republiky Andrea Bučková sa pri príležitosti Pamätného dňa rómskeho holokaustu zúčastnila aj pietneho aktu kladenia vencov v Hanušovciach nad Topľou, Dubnici nad Váhom a v Nemeckej. Sú to miesta, ktoré sú dnes nemými svedkami prenasledovania a vyvražďovania rómskych mužov, žien a detí počas druhej svetovej vojny.