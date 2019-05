Mliekari: Hlavnou otázkou je, čo so zvieratami s pohybovými problémami

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. mája (TASR) - Hlavnou otázkou sa po škandále na poľských bitúnkoch je, čo so zvieratami s pohybovými problémami. Vyplynulo to z minulotýždňového rokovania (16. 5.) členskej schôdze zástupcov Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka (SZPM).informovala Margita Štefániková, riaditeľka SZPM.Poukázala najmä na to, že dojnice s pohybovými problémami alebo uľahnuté zvieratá žiadnym spôsobom nemôžu poškodiť zdravie spotrebiteľa. Okrem uvedenej pohybovej indispozície, napríklad z dôvodu zlomeniny, sú zvieratá zdravé a neboli liečené žiadnymi liečivami. Napriek tomu sa ich bitúnky boja vykupovať. Potvrdil to aj Štefan Ryba, generálny riaditeľ Sekcie poľnohospodárstva na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.informoval členskú základňu SZPM Ryba.povedal Miroslav Ondriaš z odboru hygieny produktov živočíšneho pôvodu Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR. Ak nie je možné zviera na bitúnok prepraviť, musí byť podľa neho zabité a vykrvené mimo bitúnku na farme.