MMA: Vémola získal titulový opasok do 84 kg na turnaji Oktagon 20

Čech Karlos Vémola získal titulový opasok vo váhovej kategórii do 84 kg v organizácii Oktagon MMA. V hlavnom zápase večera na turnaji Oktagon 20 v brnenskej Bobyhall aréne zdolal Francúza Alexa Lohorého na body. Vo finálovom súboji 5. série projektu Oktagon Výzva zvíťazil Roman Paulus, ktorý v 5-kolovom zápase zdolal Tomáša Zajaca na body.





Oktagon 20, Brno, výsledky:

Jubilejný turnaj priniesol 11 zápasov a podľa promotéra Ondřeja Novotného bol najdrahší a zložením zápasov najkvalitnejší v histórii organizácie. Opäť sa konal v tzv. bubline a bez prítomných divákov. Nasledujúci turnaj Oktagon 21 je na programe 31. januára opäť v Brne a mali by na ňom štartovať aj Ivan Buchinger, Ronald Paradeiser, Gábor Boráros či Lucia Szabová.





Hlavná karta:



do 84 kg (titulový zápas):



Karlos Vémola (ČR) - Alex Lohoré (Fr.) /Vémola na body/



do 93 kg:



Viktor Pešta (ČR) - Ildemar Alcantara (Braz.) /Pešta v 1. kole na TKO/



do 84 kg:



Milan Ďatelinka (SR) - David Hošek (ČR) /Ďatelinka v 1. kole na submisiu/



do 70 kg:



Leo Brichta (ČR) - Matouš Kohout (ČR) /Brichta v 1. kole na submisiu/



do 74 kg:



Jan Malach (ČR) - Miroslav Brož (ČR) /Malach na body/



do 70 kg (finále Oktagon Výzva 5):



Roman Paulus (SR) - Tomáš Zajac (SR) /Paulus na body/



predeliminácie:



Christian Jungwirth (Nem.) - Václav Holota (ČR) /Jungwirth na body/

Ewelina Wozniaková (Poľ.) - Magdalena Šormová (ČR) /Wozniaková na body)



do 93 kg:



Oumar Sy (Fr.) - Daniel Škvor (ČR) /Sy v 2. kole na submisiu/



do 70 kg:



Tomáš Fiala (ČR) - Salambek Elderbiev (Nem.) /Fiala v 1. kole TKO/



do 77 kg:



Jan Fajk (ČR) - Daniel Hromek (SR) /Fajk na body/