MMF predpovedá Číne ďalšie spomalenie ekonomiky v roku 2020

Washington 21. októbra (TASR) - Rast čínskeho hospodárstva sa môže v nasledujúcom roku 2020 opäť spomaliť, aj keď už svetové hospodárstvo pravdepodobne naberie tempo. Uviedol to Medzinárodný menový fond (MMF).Fond vo svojej správe o výhľade svetovej ekonomiky skonštatoval, že rast čínskeho hospodárstva by mohol v budúcom roku klesnúť na 5,8 % z odhadovaných 6,1 % v tomto roku 2019 a zo 6,6 % v minulom roku.povedal Tao Zhang, zástupca generálneho riaditeľa MMF po výročnom jesennom zasadnutí MMF a Svetovej banky cez víkend vo Washingtone.Upozornil pritom na vývoj vo svete v uplynulých rokoch, ktorý poznačilo napätie v obchode a iné geopolitické sily, čo prehĺbilo neistotu a zhoršilo situáciu v čínskej ekonomike.Napriek tomu Zhang pripomenul, že aktuálne tempo rastu je „primerané“, keďže Čína reštrukturalizuje svoju ekonomiku tak, aby expandovala udržateľnejším spôsobom. To znamená spoliehať sa menej na dlhy ako motor ekonomiky a viac sa zamerať na domácu spotrebu.Takýto prechod podľa Zhanga prinesie síce pomalší, ale udržateľnejší a kvalitnejší rast v Číne.Čína v piatok (18. 10.) oznámila, že jej hrubý domáci produkt (HDP) sa v 3. štvrťroku zvýšil o 6 %, čo bol jeho najmenší nárast od 1. štvrťroku 1992.uviedol.dodal.Predpokladané spomalenie čínskeho hospodárstva v budúcom roku je v rozpore s prognózou MMF o oživení svetovej ekonomiky.Podľa predpovede fondu svetové hospodárstvo dosiahne v roku 2020 rast na úrovni 3,4 % po predpokladanom spomalení na 3 % v tomto roku z 3,6 % vlani, čiastočne v dôsledku neistoty spôsobenej obchodným sporom USA a Číny.Fond však zároveň uviedol, že tento výhľad nie je "zaručený", pretože je závislý od zníženia politickej neistoty.