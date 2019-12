MMF privíta akúkoľvek dohodu, ktorá zníži napätie medzi USA a Čínou

Na archívnej snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 12. decembra (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) privíta akúkoľvek dohodu, ktorá zníži obchodné napätia medzi USA a Čínou aj clá. Tiež však nalieha na dve najväčšie ekonomiky sveta, aby natrvalo vyriešili svoj spor, ktorý trvá už 17 mesiacov. Oznámil to vo štvrtok hovorca MMF Gerry Rice.povedal Rice na pravidelnom brífingu. Dodal, že generálna riaditeľka MMF Kristalina Georgievová v tejto súvislosti používa frázu:Hovorca MMF tak reagoval na slová amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý vo štvrtok na sociálnej sieti Twitter napísal, že Spojené štáty sú blízko k dohode s Čínou. O dva dni by pritom mali USA zaviesť clá na ďalší tovar z Číny.uviedol Trump. Podľa analytikov je to zjavne optimistickejší tón po mesiacoch falošných nádejí na ukončenie obchodného sporu.Trumpove vyhlásenie pritom prichádza len dva dni pred zavedením nových ciel v nedeľu (15. 12.), a tiež v čase, keď už je takmer isté, že sa stane tretím prezidentom USA, ktorý bude čeliť ústavnej žalobe.A zároveň, na budúci rok sa v USA konajú prezidentské voľby a Trump sa uchádza o znovuzvolenie. Snaží sa preto chopiť iniciatívy a ukázať voličom, že jeho boj s Čínou prináša výsledky.Zatiaľ však nie je jasné, čo získa Washington za zmiernenie tlaku na Čínu. USA na rokovaniach požadujú, aby Čína otvorila svoj obrovský trh, zvýšila import a uskutočnila rozsiahle reformy, ktoré zabrániav podobe núteného transferu technológií na čínske firmy. Úradníci z Bieleho domu prednedávnom naznačili, že tzv. prvá fáza dohody bude, keďže Čína zvýšila nákup niektorých poľnohospodárskych produktov z USA.Trump v rámci stupňovania tlaku na Čínu pohrozil, že od nedele zavedú USA ďalšie clá na jej tovar za približne 160 miliárd USD (143,66 miliardy eur), vrátane obľúbenej elektroniky či odevov. Čína zase varovala, že bude reagovať clami vo výške 25 % na americké autá a 5 % na automobilové súčiastky. Tieto poplatky Peking na začiatku tohto roka zastavil ako gesto dobrej vôle.Podľa denníka Wall Street Journal americká strana ponúka Číne, že v nedeľu nezavedie nové clá a zníži už platné clá.Trumpov boj s Čínou jejeho programu s cieľomvrátane nútených transferov technológií a masívnych krádeží duševného vlastníctva.Samotný Trump často zverejňuje protichodné informácie. Raz tvrdí, že rokovania sú va o niekoľko dní zase, že neexistuje, a je možné, že dohoda bude uzavretá až po voľbách v novembri 2020.