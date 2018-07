MMF: Slovensko by mohlo dosiahnuť vyrovnaný rozpočet do roku 2020

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. júla (TASR) - Ekonomický rast Slovenska sa má v ďalších rokoch priblížiť k 4 %. Založený má byť na domácej spotrebe podporenej rekordne vysokou zamestnanosťou. Nulový deficit verejných financií má Slovensko dosiahnuť v roku 2020. Vyplýva to z najnovšej prognózy Medzinárodného menového fondu (MMF), ktorá podľa Ministerstva financií (MF) SR potvrdzuje dobré vyhliadky slovenskej ekonomiky.Rýchly ekonomický rast a zvýšenie efektívnosti verejných financií pomohli zníženiu deficitu verejnej správy v uplynulých rokoch. MMF predpokladá, že Slovensko dosiahne vyrovnané hospodárenie v roku 2020. Vďaka tomu sa vytvorí dostatočný fiškálny vankúš na zvládnutie neočakávaných makroekonomických šokov. Rozpočtové plány na ďalšie znižovanie deficitu verejnej správy považuje MMF za správne.Fond pozitívne hodnotí aj výsledky dosiahnuté pri zvyšovaní efektívnosti výberu dane z pridanej hodnoty (DPH) a vidí ďalší priestor pre zlepšovanie v tejto oblasti. V správe daní identifikuje ako prioritné rozšírenie kontrolných aktivít pri všetkých kľúčových daniach, prijatie systematického prístupu k identifikácii a vyhodnocovaniu rizík neplnenia daňových povinností, zvýšenie informovanosti daňovníkov a uskutočňovanie pravidelných prieskumov spokojnosti verejnosti so službami finančnej správy. Medzi pozitíva zaradil MMF aj nízky podiel nesplácaných úverov, ktorý sa naďalej znižuje.Menový fond zároveň podporuje aj implementáciu projektu Hodnoty za peniaze. V oblasti revízii výdavkov za dôležité považuje zlepšenie prepojenia s rozpočtom. Zároveň upozorňuje, že kapitálové výdavky musia zohľadňovať priority.Štrukturálne politiky je potrebné zamerať na zvýšenie zamestnanosti znevýhodnených skupín a žien na trhu práce a zlepšiť kvalitu vzdelávania. Participáciu znevýhodnených skupín odporúča MMF podporiť prostredníctvom aktívnych politík trhu práce, a to najmä dostupnými tréningovými programami pre tieto skupiny obyvateľstva. Pre lepšie zosúladenie kariéry a rodinného života žien odporúča MMF zvýšenie dostupnosti zariadení starostlivosti o deti, ktorá by sa doplnila podporou na vyváženejšie čerpanie rodičovskej dovolenky oboma rodičmi.V oblasti vzdelávania je podľa MMF potrebné zvýšiť atraktívnosť učiteľského povolania, posilniť spoluprácu zamestnávateľov a škôl v oblasti odborného vzdelávania. Medzi ďalšími opatreniami MMF uvádza povinnú predškolskú dochádzku, ktorá má za cieľ zlepšiť najmä výsledky marginalizovaných komunít či optimalizáciu siete škôl v regionálnom vzdelávaní. Zároveň by mal vzdelávací systém dostatočne flexibilne reagovať na rýchlo sa meniaci dopyt po zručnostiach. Zlepšenie v týchto oblastiach a zároveň zlepšenie kvality verejných inštitúcii má podľa MMF potenciál zvýšiť dlhodobo udržateľný rast ekonomiky Slovenska.