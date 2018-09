MMF zvýšil finančnú pomoc pre Argentínu na 57,1 mld. USD

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York/Buenos Aires 27. septembra (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) zvýšil svoju finančnú pomoc pre Argentínu o 7,1 miliardy USD (6 miliárd eur) na 57,1 miliardy USD.Prvých 19 miliárd USD je určených na stabilizáciu krajiny pre obdobie do konca roka 2019 a zvyšných 38,1 miliardy USD pre obdobie do konca roka 2021, uviedla v stredu (26. 9.) šéfka MMF Christine Lagardeová.povedala Lagardeová na spoločnej tlačovej konferencii s argentínskym ministrom hospodárstva Nicolásom Dujovnem na argentínskom konzuláte v New Yorku.Dujovne uviedol, že toto opatrenie prispeje k rozptýleniu všetkých obáv finančných trhov týkajúcich sa stability argentínskej ekonomiky. Hlavnou súčasťou hospodárskeho plánu Argentíny je odstránenie primárneho rozpočtového deficitu, do ktorého sa nezapočítavajú náklady na obsluhu dlhu, v roku 2019. V roku 2020 by mal potom primárny deficit dosiahnuť 1 % hrubého domáceho produktu (HDP). V tomto roku sa počíta so schodkom na úrovni 2,7 % HDP." uviedla Lagardeová.dodala.(1 EUR = 1,1737 USD)