Mnangagwa i Chamisa očakávajú vo voľbách prezidenta Zimbabwe víťazstvo

Voľby neboli zmanipulované, vyhlásila ústredná volebná komisia

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Harare 31. júla (TASR) - Zimbabwiansky prezident Emmerson Mnangagwa i jeho hlavný súper Nelson Chamisa v utorok svorne vyhlásili, že sú presvedčení vo svoje víťazstvo v pondelkových prezidentských a parlamentných voľbách. Šlo o prvé hlasovanie v tejto africkej krajine od vlaňajška, keď bol zosadený dlhoročný prezident Robert Mugabe, píše spravodajská stanica BBC.Emmerson Mnangagwa (75), ktorý vo funkcii nahradil Mugabeho, na Twitteri v súvislosti s výsledkami volieb napísal, že dostal "mimoriadne pozitívnu" informáciu.Svoje víťazstvo potvrdil aj 40-ročný opozičný vodca Nelson Chamisa. Uviedol, že jeho Hnutie za demokratickú zmenu (MDC-T) "úspešne zvíťazilo".V Zimbabwe si volili v pondelok občania prezidenta i parlament. Podľa BBC účasť vo voľbách, ktoré nesprevádzali násilnosti, bola vysoká a dosiahla až 75 percent.Pozorovatelia uviedli, že vládna strana Africký národný zväz Zimbabwe - Vlastenecký front (ZANU-PF) a MDC-T zvádzajú mimoriadne tesný súboj. Mnangagwa i Chamisa patrili k 23 prezidentským kandidátom, z ktorých si mohli občania vybrať vo voľbách.Obaja sa síce v utorok označili za víťazov, ale dodali, že čakajú na oficiálne výsledky, ktoré oznámi volebná komisia. Konečné výsledky by mali zverejniť najneskôr v sobotu. V prípade, že ani jeden z kandidátov nezíska viac ako 50 percent voličských hlasov, druhé kolo volieb sa uskutoční 8. septembra.Ústredná volebná komisia v Zimbabwe v utorok oznámila, že je "presvedčená, že voľby neboli zmanipulované". Vyjadrila sa tak po pondelkových celoštátnych voľbách, prvých od zosadenia bývalého dlhodobého autoritárskeho prezidenta Roberta Mugabeho (94).Komisia stanovila účasť v kľúčových prezidentských voľbách na pôsobivých 75 percent, uviedla agentúra DPA. V krajine sa zároveň konali aj parlamentné voľby.vyhlásila v utorok predsedníčka volebnej komisie Priscilla Chigumbová, ktorú citovala DPA.Komisia tiež uviedla, že čiastočné výsledky začne oznamovať v utorok popoludní - podľa agentúry DPA od 15.00 h SELČ. Povinnosťou komisie je zverejniť úplné výsledky do soboty.Tieto voľby v Zimbabwe sú radostnou a podľa väčšiny opisov transparentnou záležitosťou - sú tiež prvými po takmer 40 rokoch vlády Mugabeho a v situácii, keď na hlasovacích lístkoch nebolo jeho meno.Pozorovatelia volieb z Európskej únie - ktorým prvýkrát po rokoch umožnili vstup do Zimbabwe - majú zverejniť svoje závery v stredu.Avšak prezidentský kandidát hlavnej opozičnej sily Hnutie za demokratickú zmenu (MDC-T) Nelson Chamisa už v utorok dopoludnia ohlásil víťazstvo vo voľbách. Na Twitteri napísal:uviedol v tweete 40-ročný politológ a právnik Chamisa a dodal:Prieskumy verejnej mienky zverejnené tesne pred voľbami ukazovali, že Chamisa a súčasný prezident, 75-ročný Emmerson Mnangagwa prezývaný "krokodíl", budú vo voľbách zvádzať tesný súboj. Mnangagwa z vládnej strany Africký národný zväz Zimbabwe - Vlastenecký front (ZANU-PF) nahradil v prezidentskom úrade Mugabeho, keď ho vlani v novembri počas vojenského prevratu zosadili.Mnangagwa, ktorý sľúbil, že do krajiny s chradnúcou ekonomikou priláka zahraničné investície, je závislý od toho, aby boli voľby vnímané ako slobodné a spravodlivé. V utorok na Twitteri preto opatrne napísal:Ak žiadny kandidát nezíska viac ako 50 percent hlasov voličov, v septembri sa bude konať druhé kolo prezidentských volieb.