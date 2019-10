Mnohí pacienti nedodržiavajú lekárske odporúčania

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 22. októbra (TASR) – Len 40 percent pacientov dodržiava všetky režimové opatrenia, ktoré im odporúča ich lekár a 61 percent pacientov uviedlo, že užíva všetky lieky podľa predpisu. Vyplýva to z prieskumu medzi 727 pacientmi v 130 slovenských ambulanciách všeobecných lekárov.priblížila Palušková.konštatuje. Pre ľudí od 42 do 50 rokov je tiež najväčším problémom pravidelný pohyb. Pacienti vo veku 51 až 60 rokov najčastejšie zabúdajú dodržiavať všetky odporúčania a vo vekovej skupine nad 60 rokov 20 percent pacientov tvrdí, že ich dodržiavajú. Podľa odborníkov to môže byť preto, lebo ich zdravotné problémy sú zreteľnejšie a pochybenie sa skôr prejaví. Prípadne sa nepriznajú k tomu, že nepostupujú podľa odporúčaní lekára.To, či neužitie liekov vedie k nejakým bezprostredným ťažkostiam, ovplyvňuje dodržiavanie liečby aj podľa Martinku.vysvetlil.dodal.Lieky pacienti podľa prieskumu najčastejšie (u 75 percent respondentov) neužívajú správne, pretože sa cítia dobre a myslia, že liek môžu vynechať. Prípadne ich zabudnú užiť, lieky sa im minú a oni sa nechcú zaoberať tým, aby si pýtali od lekára ďalší recept a šli ho vybrať do lekárne. 49 percent respondentov uviedlo, že majú obavy z nežiaducich účinkov alebo si myslia, že im lieky nerobia dobre a tak ich samovoľne vysadia. 20 percent užíva viac liekov niekoľkokrát denne a majú problém si všetko pamätať a u ďalších sa vyskytli napríklad problémy s tým, že si lieky nemôžu dovoliť kúpiť.Len dve tretiny lekárov podľa údajov z prieskumu dôsledne kontrolujú, či pacient užíva lieky podľa predpisu. Jedna tretina lekárov vykonáva na zistenie dodržiavania správnej liečby aj laboratórne testy.tvrdí Palušková.Pre zvýšenie zodpovednosti pacientov za vlastné zdravie a zlepšenie dodržiavania lekárskych odporúčaní by lekári uvítali viac edukačných materiálov pre pacientov. Základom je podľa nich dobrá komunikácia.priblížil Martinka. Kľúčom na zlepšenie dodržiavania diétnych a režimových opatrení je podľa neho osveta, edukácia, trvalé pripomínanie napríklad aplikáciou v mobile, ale aj finančná dostupnosť liekov.