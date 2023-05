Mnoho profesií, jedno poslanie. Ministerstvo obrany spúšťa kampaň na navýšenie počtu vojakov

Profesionálna služba vlasti

Prezentácie samotných vojakov

22.5.2023 (SITA.sk) - Rezort obrany spúšťa kampaň s heslom Mnoho profesií, jedno poslanie, ktorej ambíciou je postupné navýšenie počtu vojakov v Ozbrojených silách (OS) SR o 20 percent.V roku 2022 stúpol tento počet o 880, pričom tento a budúci rok by mali počty rásť po 1 000 miest. Rezort obrany tak pokračuje v minuloročnom trende regrutácie do OS SR a zviditeľňuje tak službu profesionálnych vojakov. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Mária Precner.Ako uviedol minister obrany Martin Sklenár, uplynulý rok ukázal, že mladí ľudia majú záujem o profesionálnu službu vlasti. „Práve pre aktuálnu bezpečnostnú situáciu sa hlásia záujemcovia so skutočným odhodlaním. OS SR sú právom najdôveryhodnejšou slovenskou inštitúciou, čo je v konečnom dôsledku tou najlepšou reklamou,“ doplnil Sklenár.Ako ďalej vysvetlil rezort obrany, ťažiskom kampane je vysielanie reklamných spotov v televíziách, reklám v rádiách a plánovaná je aj kampaň prostredníctvom billboardov.Na podporu kampane má rezort pripravených aj viac ako 100-tisíc letákov na prezentačné aktivity v rámci rôznych verejných podujatí. Kampaň bude podporená aj prostredníctvom sociálnych sietí.„Kľúčovou súčasťou kampane sú intenzívne prezentačné aktivity samotných profesionálnych vojakov, ktoré sa už začali realizovať v uplynulých mesiacoch v rôznych mestách a obciach, v rámci verejných podujatí, na veľtrhoch práce, ale aj na stredných aj vysokých školách naprieč celým Slovenskom," vysvetlilo ministerstvo s tým, že vojaci na nich informujú o možnostiach uplatnenia v OS SR, o podmienkach prijatia do služby profesionálneho vojaka a prezentujú bojovú techniku. Záujemcovia nájdu potrebné informácie na odkaze www.budemvojak.sk.