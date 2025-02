Množstvo hotelov vo Vysokých Tatrách hlási pred jarnými prázdninami plné kapacity, dopyt sa však mení

15.2.2025 (SITA.sk) - Veľký počet hotelov vo Vysokých Tatrách hlási tesne pred začiatkom jarných prázdnin plné kapacity. Ako však pre agentúru SITA ozrejmila výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková , neplatí to však pre celý región, ani počas celých prázdnin. Klasicky majú podľa jej slov najväčší úspech východniarske, nasleduje západ Slovenska.Obsadenosť hotelov závisí od jednotlivých prázdninových týždňov, priemerná podľa Blaškovej predstavuje od 70 do 90 percent. „Slabší záujem je počas stredoslovenského voľna, súvisí to určite aj s tým, že na strednom Slovensku sú lyžiarske strediská,“ skonštatovala. Vo Vysokých Tatrách sa lyžuje v Tatranskej Lomnici, v Smokovci aj na Štrbskom Plese. Otvorené sú všetky technicky zasnežované zjazdovky, na ktorých je v priemere viac ako pol metra snehu.V súčasnosti majú v Tatrách výrazné zastúpenie návštevníci z Poľska, či napríklad z Maďarska, pričom priemer obsadenosti je na úrovni 70 percent. Podľa výkonnej riaditeľky tatranskej OOCR ľudia najviac vyhľadávajú hotely, ktoré ponúkajú komplexnejší balík, ako je polpenzia, wellness, či animačný program.„Voľné sú najmä menšie ubytovacie zariadenia, ako priváty, chaty a apartmány. Najmenej rezervácii v tomto období evidujeme na marec, klienti zrejme čakajú aj na vývoj snehových podmienok,“ dodala.Pre región Vysokých Tatier bol v rámci ubytovacích služieb december 2024 najlepší za posledných šesť rokov. „Nárast počtu ubytovaných hostí v decembri 2024 v porovnaní s decembrom 2023 v našom regióne predstavuje 10,83 percenta, čo je približne o percento viac ako na celom Slovensku, ale zároveň je to dokonca o 3,99 percenta viac ako v decembri 2019,“ vysvetlila Blašková. Počet prenocovaní v regióne Tatier za posledný rok bol na úrovni približne 2,3 milióna, z toho približne 70 percent tvorili Slováci.