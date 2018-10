Mnuchin: Súčasťou budúcich rokovaní s Čínou o obchode musí byť aj mena

Americký minister financií Steven Mnuchin, 23. februára, USA Washington. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nusa Dua 12. októbra (TASR) - Súčasťou akýchkoľvek budúcich rokovaní o obchode medzi Čínou a USA musia byť aj menové otázky, uviedol americký minister financií Steven Mnuchin s tým, že to povedal čínskemu guvernérovi centrálnej banky.Ako uviedol v piatok v rozhovore pre agentúru Reuters na okraj výročného zasadnutia Medzinárodného menového fondu (MMF) a Svetovej banky na Bali, intenzívne rokoval s guvernérom Ľudovej banky Číny I Kangom o menových otázkach, pričompovedal Mnuchin.Jeho vyjadrenia prichádzajú krátko pred budúcotýždňovou správou amerického ministerstva financií o manipulácii meny. Bude to prvá správa od výrazného poklesu kurzu jüanu, ktorý nasledoval po nástupe obchodných sporov medzi USA a Číny. Od začiatku roka klesol kurz čínskej meny oproti doláru o 5,6 %.Mnuchin zároveň dodal, že Čína musí určiť konkrétne položky na rebalanciu vzájomných obchodných vzťahov, ak chce, aby sa rozhovory obnovili. V prípade, že dôjde k rebalancii, mohol by vzájomný obchod USA a Číny dosiahnuť okolo 1 bilióna USD (863,93 miliardy eur), uviedol Mnuchin.(1 EUR = 1,1575 USD)