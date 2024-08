Mob Wife - čo je to za trend?

Tým druhým sa jednoznačne stal štýl alebo look zvaný „mob wife“, teda „mafiánska manželka“. Tento štýl je kombináciou luxusu, nostalgie a rebelstva. Mafiánske ženy alebo manželky pôsobia ako silné a sebavedomé osobnosti. Ak sa vám páči tento look a chcete vyžarovať práve takúto auru, pozrite sa s nami na to, čo je typické pre tento módny trend.

Esenciou mob wife trendu je ženské čaro a sebavedomie

Trend Mob Wife čerpá inšpiráciu predovšetkým z klasických gangsterských filmov a televíznych seriálov. Predstavte si napríklad luxusné látky, strihy na mieru a celkovú atmosféru luxusu horných desaťtisíc. Ak chcete dosiahnuť tento vzhľad, základom vášho šatníka by mali byť kvalitne ušité a dobre padnúce kúsky, akými sú na mieru šité saká alebo úzké dámske sukne. Čo sa týka farby, vsaďte na tmavé farby, ako čierna, bordová alebo tmavo modrá. Tieto kúsky zvýraznia vašu ženskú postavu a takisto pôsobia autoritatívne a sebavedomo.

Pre tento look sú kľúčové doplnky. Typickými sú výrazné šperky, ako veľké vysiace náušnice, výrazné náhrdelníky a prstene. Vyzerajú pôvabne a extravagantne zároveň. Outfit dokončite kvalitnou klasickou kabelkou, napríklad veľkou koženou taškou typu „tote bag“ alebo vintage listovou kabelkou. Všetky doplnky by mali vyzerať luxusne, no decentne. Drže sa motta: kvalita namiesto kvantity.

Ako vykúzliť silu a sebavedomie?

Hlavným znakom tohto trendu je sila a sebavedomie. Nejde však len o výzor, ale aj o osobnosť, postoj a správanie. Tento štýl stelesníte predovšetkým tak, že sa budete cítiť a správať sebaisto a vyrovnane. Odev a doplnky vám samozrejme pomôžu docieliť tento look. Základom sú vysoké podpätky v klasickej čiernej farbe, ktoré pridajú nielen vašej výške ale aj sebavedomiu. K vysokým podpätkom ešte pridajte krátke šaty a nechajte svoju ženskosť a silu zažiariť.

Ďalšími dôležitými prvkami sú make-up a vlasy. Výrazné a upravené obočie, silné očné linky a červené pery sú typické pre Mob Wife look. Účes by mal byť vždy upravený a uhladený. Či je to ostré mikádo (alebo inak zvaný bob účes), super uhladený cop alebo voľné vlny, mali by ste vyzerať upravene, sebavedomo a sofistikovane. Silné žený vyžarujú silu a eleganciu.

Ako prispôsobiť trend Mob Wife súčasnej móde?

Skombinujte napríklad sako na mieru s džínsami s vysokým pásom a crop topom a instantne vykúzlite moderný mob wife look. Nebojte sa experimentovať s farbami a vzormi. Dodáte tak vášmu vzhľadu moderný a unikátny nádych. Zvieracie potlače vždy boli a stále sú „in“ a pre tento look ako vyšité. Hlavne leopardie alebo hadie potlače dodajú nádych rebelstva a vždy vyzerajú relevantne.