Mobilitu ľudí treba obmedziť a vzájomné kontakty znížiť, Babišova vláda zakáže pohyb medzi okresmi

Tri ťažké týždne

Zatvoriť by sa mali všetky školy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.2.2021 (Webnoviny.sk) - Česká vláda na tri týždne zakáže pohyb medzi okresmi a úplne uzavrie školy. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz s odvolaním sa na premiéra Andreja Babiša , podľa ktorého je nutné obmedziť mobilitu ľudí a znížiť kontakty.Vláda vo štvrtok večer pokračovala v rokovaní o ďalších obmedzeniach pre Českú republiku. Ich konečná podoba však bude známa najskôr v piatok, keď bude Poslanecká snemovňa hlasovať o núdzovom stave, ktorý by chcela vláda predĺžiť do konca marca. Prísnejšie obmedzenia by mali platiť od 1. marca.„Preberali sme opatrenia, ktoré chceme v piatok predstaviť opozícii a požiadať ju o podporu. Potrebujeme obmedziť mobilitu obyvateľstva a obmedziť kontakty," povedal po rokovaní Babiš.Českú republiku tak čakajú tri veľmi ťažké týždne. Predseda vlády potvrdil, že zakážu pohyb medzi okresmi, s výnimkou ciest do práce a starostlivosti o blízkych. Plánujú tiež uzavrieť školy a detské skupiny.Od 1. marca bude v hromadnej doprave, obchodoch a na ďalších miestach povinné nosiť respirátory FFP2. Začne sa tiež testovanie zamestnancov vo firmách antigénovými testami. „Od 1. 3. kompenzujeme plošné testovanie vo firmách a u SZČO. Každý zamestnanec alebo živnostník získa príspevok na štyri rýchlotesty/mesiac. Práve sme to schválili na vláde," napísal pred 23. hodinou na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter vicepremiér Karel Havlíček Minister zdravotníctva Jan Blatný zároveň oznámil, že v súvislosti s nebezpečnými mutáciami sa predĺži karanténa a doba izolácie na 14 dní.Vláda sa venovala kompletnému uzavretiu krajiny už na stredajšom zasadnutí. Podľa informácií TV Nova by sa mali úplne zatvoriť všetky školy, služby, hotely a obchody, okrem predajní s potravinami a liekmi. Ľudia sa budú môcť pohybovať len v okruhu 20 kilometrov od domova s výnimkou ciest do práce a k lekárovi. Kabinet tiež zvažuje zákaz cestovania a povinné nosenie respirátorov FFP2 všade, vrátane práce a pohybu na ulici.Hoci sa na spomenutých opatreniach ministri zatiaľ nedohodli, schválili zákaz cestovania do krajín s extrémnym výskytom mutácií koronavírusu. Od 26. februára do 11. apríla majú Česi až na neodkladné výnimky zákaz cestovať do Botswany, Brazílie, Eswatini, Juhoafrickej republiky, Kene, Lesotha, Malawi, Mozambiku, Zambie, Zimbabwe a Tanzánie, a to vrátane ostrovov Zanzibar a Pemba.Vo štvrtok české laboratóriá potvrdili ďalších 14 457 prípadov nákazy koronavírusom. Aktuálne v krajine evidujú 137 698 aktívnych prípadov, hospitalizovaných je 7 176 ľudí, pričom 1 531 z nich je v ťažkom stave. Počet obetí pandémie ochorenia COVID-19 v Česku dosiahol 19 999.