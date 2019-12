Mobilné klzisko v Trenčíne otvoria pre verejnosť vo štvrtok

Na snímke verejné korčuľovanie na prírodnej ľadovej ploche na Námestí SNP vo Zvolene. Zvolen, 29. december 2015. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Trenčín 3. decembra (TASR) – Mesto Trenčín ponúka aj počas tejto zimy možnosť využiť mobilné klzisko na Štúrovom námestí. Pre verejnosť ho otvoria vo štvrtok (5. 12.).Ako informovala trenčianska hovorkyňa Erika Ságová, klzisko bude otvorené denne od 10.00 do 21.00 hod., vstup je bezplatný. „,“ pripomenula hovorkyňa.Ako dodala, deťom do šiestich rokov je povolený vstup v sprievode dospelej osoby. Na ľadovú plochu je možný vstup len v korčuliach, je potrebné mať rukavice. „,“ zdôraznila Ságová s tým, že počas vianočných sviatkov bude ľadová plocha otvorená od 10.00 do 16.00 hod. (24. 12.), respektíve do 18.00 h (25., 26. 12.).