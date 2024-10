Mocichtivosť vládnej koalície siaha až k manierom totalitných režimov, KDH je proti zámeru zriadiť Národný mediálny úrad

Tlak na novinárov

Politické angažovanie

9.10.2024 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) je proti zámeru zriadiť Národný mediálny úrad. Uviedlo to v stanovisku k zámeru, ktorý avizovali predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) a predseda SNS Andrej Danko . Podľa predstaveného zámeru by mohol byť novinárom len ten, kto vyštudoval žurnalistiku, a bude povinne členom stavovskej žurnalistickej organizácie.„Po ovládnutí verejnoprávneho média, ktoré sa stalo Štátnou televíziou a rozhlasom v rukách SNS, vládny valec stupňuje svoj tlak na novinárov tým, že chce zaviesť nový štátny cenzorský úrad. Inak sa totiž ich zámer nedá vyložiť. Fico s Dankom chcú mať takto pod kontrolou kontrolu verejnej moci, ktorá je vo vyspelých demokratických spoločnostiach aj v rukách novinárov," uviedli kresťanskí demokrati.Poznamenali, že podmienka povinného členstva v stavovskej žurnalistickej organizácii bola naposledy vo vojnovom Slovenskom štáte. „Je viac ako smutné konštatovať, že mocichtivosť súčasnej vládnej koalície siaha až k manierom totalitných režimov," dodalo KDH a označilo to za nebezpečné.Kresťanskí demokrati ale podotkli, že niektoré médiá a novinári sa politicky angažujú v prospech politických strán spôsobom, ktorý podľa KDH neraz prekračuje hranicu objektívneho a vyváženého informovania.„Je však úlohou kontrolných orgánov, ako je Tlačovo-digitálna rada SR, ktorá pôsobí v oblasti etickej samoregulácie novinárov, ale najmä Úradu pre mediálne služby, ktorému sa v poslednom období dokonca zvýšili kompetencie, aby na mediálny priestor dohliadali a v prípade akejkoľvek disproporcie rázne konali," uviedlo hnutie a vláde pripomenulo i nedávno prijatý Európsky akt o slobode médií. Ten je pre SR záväzný a predstavené zámery vlády sú s ním v rozpore.