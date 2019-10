MODDOM 2019: Na veľtrhu nábytku očakávajú 220 výrobcov a predajcov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 15. októbra - V areáli bratislavského výstaviska Incheba vrcholia prípravy na veľtrh nábytku, bytových doplnkov a interiérového dizajnu MODDOM, ktorý sa uskutoční od 16. do 20. októbra.Podľa hovorkyne Incheby Martiny Mackovej očakávajú 220 výrobcov a predajcov, ktorí na ploche 20.000 štvorcových metrov ponúknu mix nábytku a doplnkov z celého sveta - sedačky, obývací nábytok, jedálenské stoly a stoličky, dizajnové kuchyne, praktické riešenia do vstupných priestorov, postele a úložný nábytok do spální, zariadenie do detských izieb či funkčný nábytok do pracovní a kancelárií. Chýbať nebude ani ponuka záhradného nábytku a exteriérových riešení a v neposlednom rade doplnky a zariadenie domácnosti, ako koberce a podlahy, textílie, svietidlá, tapety, krby, radiátory či technológie."Človek prespí až tretinu svojho života. MODDOM preto ponúkne kompletné riešenia nielen na zdravý spánok, ale aj na dizajnový vzhľad spálne. Až 20 % ľudskej populácie trpí alergickými ochoreniami a plesne, prach, roztoče, peľ, baktérie, vírusy a iné nečistoty na nás útočia prevažne v interiéri. Veľtrh preto prinesie aj riešenia na čistý a zdravý vzduch prostredníctvom noviniek – vzduchovej práčky, prvého cestovného zvlhčovača ovzdušia či radu ďalších produktov s exkluzívnym dizajnom navrhnutým svetovými dizajnérmi," zdôrazňuje hovorkyňa.Súčasné trendy velia stierať hranice medzi interiérom a exteriérom, čomu zodpovedá aj ponuka exteriérového nábytku a tienenia. Na veľtrhu bude k dispozícii sortiment populárnych bezúdržbových pergol, exteriérových podláh či vonkajšieho nábytku na balkón, terasu či záhradu.Veľtrh MODDOM so súbežnou výstavou výtvarného umenia ART budú otvorené 16. až 20. októbra od 10.00 h do 19.00 h, v posledný deň do 17.00 h.