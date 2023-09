Moderná domácnosť pod kontrolou s novou aplikáciou Miele

Úvodná obrazovka ako riadiace stredisko

RemoteUpdate pre maximálnu aktualizáciu

MobileControl - a máte všetko pod kontrolou

S párovaním prístrojov vám pomôže PairingAssistant

O spoločnosti Miele

Miele je popredným svetovým dodávateľom prémiových domácich spotrebičov pre oblasti varenia, pečenia, varenia v pare, chladenia/mrazenia, prípravu kávy, umývanie riadu, pranie a starostlivosť o podlahy. Okrem toho ponúka umývačky riadu, práčky a sušičky na priemyselné použitie a tiež čistiace, dezinfekčné a sterilizačné zariadenia pre zdravotnícke zariadenia a laboratóriá. Spoločnosť bola založená v roku 1899 a má osem výrobných závodov v Nemecku, po jednom závode v Rakúsku, Českej republike, Číne, Rumunsku a Poľsku a tiež dva závody talianskej dcérskej spoločnosti Steelco Group, ktorá sa zaoberá zdravotníckou technikou. Spoločnosť Miele je zastúpená v takmer 100 krajinách / regiónoch prostredníctvom vlastných predajných spoločností alebo dovozcov. Hlavné sídlo rodinnej firmy vedenej štvrtou generáciou sa nachádza v Gütersloh vo Vestfálsku.

28.9.2023 (SITA.sk) -Hneď po otvorení aplikácie Miele sa zobrazí úvodná obrazovka, ktorá ponúka optimálny prehľad o aktuálnom stave vašich prepojených prístrojov Miele. Výhodou je, že vďaka nej okamžite vidíte, či už skončil program prania vašej práčky, a zároveň sa dozviete, či už je rúra na pečenie dostatočne predhriata, a to všetko bez toho, aby ste sa museli pohnúť z obývačky. Vďaka funkcii rýchleho prístupu môžete priamo vykonávať dôležité nastavenia, ako je pozastavenie alebo ukončenie ktoréhokoľvek spotrebiča Miele. Navyše, vďaka novému dizajnu je ovládanie aplikácie ešte jednoduchšie a intuitívnejšie.Chcete mať svoje prepojené domáce spotrebiče Miele stále v aktuálnom stave? S funkciou RemoteUpdate to nie je žiadny problém. Softvérové aktualizácie dostupné pre vaše prístroje Miele sa jednoducho prenesú a nainštalujú – a to úplne bez nutnosti návštevy servisného technika.S funkciou MobileControl máte nielen o všetkom prehľad, ale môžete aj v prípade potreby ihneď zasiahnuť. V aplikácii je totiž možné rýchlo a komfortne vyberať programy, nastavovať predvoľbu štartu a ďalších užitočných funkcií, s ktorými bude ovládanie vašich spotrebičov úplná hračka.Neviete si rady s pridaním nových prístrojov? Vďaka prehľadnému návodu s názornou grafikou sa ľahko zorientujete cez jednotlivé kroky prihlasovacieho procesu. A ak náhodou potrebujete poradiť s výberom vhodných prístrojov alebo s ich prepojením, navštívte Miele Experience Center v Bratislave a bez obáv sa opýtajte našich expertov. Vybrané zariadenia si môžete kúpiť aj u certifikovaných predajcov.Informačný servis