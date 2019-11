Moderná gymnastika: Má zmysel ju robiť dlhšie, tvrdí šéfka sekcie

Prvé podujatie s licenciou Medzinárodnej gymnastickej federácie (FIG) v Nitre. FOTO TASR Foto: TASR Foto: TASR

Výsledky MSR

Nitra 25. novembra (TASR) - Slovenská moderná gymnastika zažila počas uplynulého víkendu skutočný športový sviatok. Trojrozmerný festival pod Zoborom priniesol prvú elitnú medzinárodnú súťaž pod názvom FIG Christmas Nitra, 20-ročnú tradíciu podujatia Vianočná Nitra a na záver aj majstrovstvá Slovenska nesólových formátov.Najúspešnejšou modernou gymnastkou hlavnej kategórie prvého ročníka FIG Christmas Nitra 2019 sa stala Ruska Arina Tkačuková. V nedeľu uspela s tromi náčiniami, s loptou, obručou i stuhou a iba kužele sa stali korisťou Rumunky Denisy Stoianovej. Obe pretekárky triumfovali pri sérii zlyhaní Ukrajinky Jelizavety Lopatinovej, ktorá v sobotu triumfovala v štvorboji (68,850 b). Tesne zdolala práve Tkačukovú (68,650), tretia skončila Stoianová (62,950). Slovenská reprezentantka Kristína Semanová (Slávia STU Bratislava) skončila šiesta (60,050). Na jednotlivých náčiniach bola na druhý deň najbližšie k pódiu štvrtými miestami s kuželami a loptou.zdôraznila pre TASR Hana Kiková, predsedníčka sekcie modernej gymnastiky Slovenskej gymnastickej federácie.V hlavnej kategórii 20. ročníka medzinárodnej súťaže Vianočná Nitra 2019 sa pod Zoborom z víťazstva tešila domáca gymnastka Natália Majzlíková (ŠOG Nitra), ktorá za štyri náčinia nazbierala 57,400 b. Druhá skončila Ukrajinka Julija Dumenková (56,150) a tretia Lotyška Denize Andruneová (56,000).konštatovala Kiková.Nitrianske gymnastické trojdnie vyvrcholilo súťažami domáceho šampionátu. V dvojiciach/trojiciach sa hlavné majstrovské tituly udelili v juniorkách, lebo na úrovni dospelých neboli tri súťažiace družstvá. Vyhralo duo Sofia Anna Dudošiková, Tamara Martikánová (ŠK L. Mikuláš I.) so známkou 7,100 za jedno cvičenie so stuhou. Druhá z víťaznej dvojice je dcéra medailového superolympionika, vodáka Michala Martikána. Druhé skončili gymnastky Rapidu Bratislava (6,200 za švihadlo) a tretie so stuhou oddielové kolegyne víťaziek s druhou zostavou (5,800).V spoločných skladbách dostali hlavnú majstrovskú trofej staršie nádeje KMG eS-Art Bratislava. Pätica Michaela Bilíková, Berenika Bujňačeková, Liana Horváthová, Ivana Machová, Svetlana Polónyová získala za choreografiu s loptou 11,800 a 13,250 celkovú známku 25,050. Druhé prevedenie malo vôbec najvyššie hodnotenie celého šampionátu. Druhé miesto obsadili s loptou gymnastky Juventy Bratislava (23,050) a tretie boli pretekárky ŠK ŠOG Nitra s kuželami (20,600).Právedemonštrujú, že až príliš veľa slovenských moderných gymnastiek skončí svoju vrcholovú kariéru pred súťažnou kategóriou dospelých, tzv.. Teda pred dovŕšením veku 16 rokov a šéfka odvetvovej sekcie slovenskej gymnastiky konštatuje:1. ŠK Liptovský Mikuláš I. (Anna Sofia Dudašiková, Tamara Martikánová) 7,100 b., 2. TJ Rapid Bratislava (Saskia Červenková, Dáša Manasová) 6,200., 3. L.Mikuláš II. (Patrícia Sochorová, Katarína Zoja Uličná) 5,8001. KMG Danubia Bratislava (Katarína Balážová, Ema Puškárová) 11,750, 2. Rapid (Teraz Gronová, Žofia Kovačiková, Ivana Malinovská) 7650, 3. L.Mikuláš (Nina Ujčíková, Monika Haviarová) 7,6001. Rapid /kužele/ (Amélia Rišková, Rebeka Šišková) 8,100, 2. KMG eS-Art Bratislava (Laura Rumanová, Lujza Tomečeková, Rebecca Barbara Vozárová)) 7,850, 3. Rapid /obruče/ (Nela Tomastová, Lea Potoczná) a Danubia (Laura Biháryová, Soňa Mikundová, Tereza Zongorová) obe 7,1501. Rapid /trojica/ (Hana Kramáriková, Nela Mináriková, Lucia Motúzová) 9,550, 2 Rapid /dvojica/ (Zara Kerďová, Kristína Demeková) 7,200, 3. ŠK ŠOG Nitra (Alexandra Lincmaerová, Eli Urbanová) 5,6001. eS-Art (Michaela Bilíková, Berenika Bujňačeková, Liana Horváthová, Ivana Machová, Svetlana Polónyová) 25,050 - 11,800 + 13,250, 2. Juventa Bratislava (Ema Blunárová, Ester Rebeka Čončolová, Michaela Malá, Katy Matyášová, Veronika Mikulášková) 23,050 - 11,300 + 11,750, 3. Nitra (Viktória Nesterová, Alica Vogelová, Michaela Vicenová, Nina Halvová, Barbora Bokorová, Natália Lieskovská) 20,600 - 10,300 + 10,3001. TJ Sokol Bratislava I. Vinohrady (Xénia Benkovitsová, Anabel Humanová, Nina Ďurinová, Karolína Ukropcová, Veronika Ivanová, Liana Janegová) 24,300 - 11,500 + 12,800, 2. Nitra (Nina Sýkorová, Sophia Skačanová, Vivien Vrábelová, Alexandra Privalincová, Paula Šošková) 18,300 - 8,600 + 9,700, 3. Rapid (Natália Gašparová, Sofia Buglaková, Nina Cillingová, Hana Ružičková, Ema Vláčilová) 15,800 - 6,800 + 9,0001. Nitra (Ema Grimshawová, Ema Filipeková, Sofia Babčaniková, Ráchel Rédlová, Dominika Horniaková) 22,650 - 11,350 + 11,300, 2. Rapid (Diana Grambličková, Mária Zoe Luknárová, Jana Zoya Molnárová, Tamara Eichoffová, Gréta Herdová) 22,300 - 11,599 + 10,800, 3. eS-Art (Tereza Bujňačeková, Mae Liliana Hyattová, Linda Molnárová, Kristína Némethová, Lujza Rumanová, Alexandra Stašíková) 20,550 - 10,350 + 10,200