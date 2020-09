Moderné odbory Volkswagen chcú byť súčasťou tripartity, Krajniak tento záujem víta

Minister debatoval aj o zvýšení mzdy

Problémom je aj regionálna diskriminácia

Snaha o zmenu zákona o tripartite

11.9.2020 (Webnoviny.sk) - Moderné odbory Volkswagen (MOV) majú záujem o miesto v tripartite, ak to umožní pripravovaná novela zákona o tripartite. Na piatkovej tlačovej besede to povedal minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak Ako ďalej uviedol, bol by rád, keby zamestnancov v Hospodárskej a sociálnej rade zastupovali aspoň tri odborové organizácie."Veľmi si vážim, keď niekto zastupuje práva zamestnancov a svojich členov takým rešpektovaniahodným spôsobom," povedal minister na piatkovej tlačovej besede po stretnutí s predstaviteľmi Moderných odborov Volkswagen.Šéf rezortu práce a sociálnych vecí sa s predstaviteľmi MOV zhodol na zámere zaviesť individuálny dôchodkový strop po získaní 40 rokov dôchodkového poistenia."Odbory mali veľmi konštruktívnu pripomienku a návrh, ktorý sa budeme snažiť zvážiť," tvrdí Krajniak.Išlo by o tzv. celoživotné konto pracovného času, ktoré by mohlo byť doplnkom k individuálnemu dôchodkovému stropu. S odborármi minister debatoval aj o návrhu na zvýšenie minimálnej mzdy zo súčasných 580 eur na 623 eur."Myslím, že sme si v tom porozumeli," povedal Krajniak. Témou spoločného rozhovoru bolo aj zavedenie dlhodobého kurzarbeitu, či výstavba nájomných bytov. Minister tiež avizoval, že po dohode s odborármi do návrhu novely Zákonníka práce zakotví právo na "odpojenie sa" po 8,5 hodinách práce pre zamestnanca, ktorý vykonáva prácu z domu.Predseda MPV Zoroslav Smolinský poukázal na regionálnu diskrimináciu pri odmeňovaní."Nie je možné, aby obsluha v obchodných reťazcoch pod jednou značkou mala rôzne finančné ohodnotenia pre zamestnancov v Bratislave a pre zamestnancov v Medzilaborciach a Košiciach," povedal.Ocenil, že sa minimálna mzda má od začiatku budúceho roka zvýšiť na 623 eur. V súvislosti s celoživotným kontom pracovného času poukázal na to, že napríklad zdravotníci nemajú preplácané nadčasy a ani nemajú možnosť vybrať si náhradné voľno."Navrhli sme riešenie, že sa im budú rátať hodiny odpracované navyše a zamestnanec sa po nejakom čase rozhodne, keď pôjde do dôchodku, že si tie hodiny môže skôr vybrať," povedal. Tieto nadčasové hodiny by sa podľa Smolinského mali evidovať."Reálne za 40 rokov možno odrobia 43, 44 rokov," upozornil. Túto myšlienku považuje minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak za zaujímavú."Skúsime zadefinovať celoživotné konto pracovného času tak, ako definujeme 40 rokov, možno by sme to vedeli prepočítať na hodiny," dodal Krajniak.Zámer meniť zákon o tripartite predstavil minister práce Milan Krajniak po augustovom rokovaní tripartity. Reagoval tak na neústupčivý prístup predstaviteľov Konfederácie odborových zväzov SR (KOZ) pri rokovaniach o minimálnej mzde.Novelou zákona o tripartite by sa mala podľa Krajniaka zvýšiť reprezentatívnosť sociálnych partnerov. Zmeniť by sa mal aj Zákonník práce."Stanovili by sme, od akého percenta zamestnancov môžu odbory pôsobiť na pracovisku a viesť kolektívne vyjednávanie," tvrdí minister. Ako predbežný návrh predstavil zámer, aby odbory reprezentovali aspoň 20 percent zamestnancov.