Moderné vyšetrenie LBC v Alpha medical bez doplatku

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. apríla (OTS) - Až 600 ženám je ročne na Slovensku diagnostikovaná a až 200 žien na ňu každý rok zomiera. Rakovina krčka maternice je druhým najčastejším onkologickým ochorením žien do 45 rokov. Účinnou pomôckou na skorú a presnejšiu detekciu začínajúceho problému predstavuje vyšetrenie LBC (Liquid Based Cytology), ktoré je zamerané na vyhľadávanie predrakovinových stavov krčka maternice. Mali by ho absolvovať všetky ženy s aktívnym pohlavným životom. Rakovinové bunky sa totiž môžu objaviť kedykoľvek a aj bez akýchkoľvek prejavov bolesti, či krvácania.Vyšetrenie LBC je alternatívnym typom cytologického vyšetrenia a môže byť doplnené aj o vyšetrenie na infekciu HPV z toho istého odberu. „“ povedala, členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne.,“ uviedol obchodný riaditeľ spoločnosti Alpha medical,Pri vyšetrení LBC sa vzorka rovnako ako pri konvenčnej cytológií odoberá špeciálnou kefkou, avšak odobratý materiál sa nenatiera na podložné sklíčko, ale vloží sa do špeciálnej nádobky z roztokom. Odobratá vzorka sa posiela do cytologického laboratória, v ktorom pomocou špeciálneho prístroja vznikne dokonalý preparát vhodný na komplexné zhodnotenie odborníkmi. Vzorky a výsledky sú pritom archivované, vďaka čomu je možné sledovať vývoj zdravotného stavu pacientky.