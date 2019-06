Modernizácia dát by mala naštartovať podnikateľské prostredie

Richard Raši, archívna snímka. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 19. júna (TASR) – Zrozumiteľný prehľad práv a povinností pre podnikateľov, verejnú správu a občanov by mal zabezpečiť národný projekt z prostredia Ministerstva hospodárstva (MH) SR. Na aprílovom zasadnutí ho schválil Riadiaci výbor Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – prioritná os 7 (OP II – PO 7). Vyzvanie na projekt zverejnil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII).Projekt by mal umožniť podnikateľom podľa zamerania ich podnikania zistiť, ktoré zákony, vykonávacie vyhlášky či nariadenia Európskej únie (EÚ) sa ich týkajú, a ktoré konkrétne povinnosti vyplývajúce z viac než 730 slovenských zákonov majú splniť. Národný projekt má zároveň posilniť zvyšovanie konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky.Regulácie majú závažný vplyv na podnikateľské prostredie a z toho dôvodu budú podľa ÚPVII po zavedení do praxe priebežne hodnotené.skonštatoval úrad vicepremiéra.Vyzvanie na národný projekt s názvom Inteligentné regulácie: IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020 – 2020 – Fáza 2: Dátový projekt v hodnote 8.090.217 eur je zverejnené na webových stránkach www.vicepremier.gov.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Dátum uzávierky vyzvania je 26. august 2019.