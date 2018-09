Modernizujte budovy a zariadenia z ušetrených peňazí

Šetrime energie a zlepšujme kvalitu života

Prax potvrdzuje dôležitosť projektov energetickej efektívnosti

Súťaž EFEKTIA – ocenenie za energetickú efektívnosť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 18. septembra 2018 (WBN/PR) - Čo je garantovaná energetická služba a ako vám pomôže ušetriť a modernizovať?(GES) alebo z angličtiny EPC (Energy Performance Contracting) je ideálnou voľbou pre modernizáciu budov a zariadení. Prináša zlepšenie energetickej efektívnosti, pričom splácanie investícií je realizované z garantovaných budúcich úspor energie. Prenos rizík realizácie projektu na súkromný sektor je pritom len jednou z výhod. "GES je cesta, ako použiť budúce úspory energie na realizáciu energeticky efektívnych opatrení teraz. Šetrí energiu v budúcnosti, a peniaze už dnes. A navyše, výška úspory je zmluvne garantovaná, čo zjednodušene znamená, že ak klient nič neušetrí, klient nič nezaplatí," hovorí Marcel Lauko, predseda Správnej rady APES-SK.Na Slovensku existuje veľký potenciál pre realizáciu energeticky efektívnych projektov vo verejnom aj súkromnom sektore. Najväčšie príležitosti ponúkajú predovšetkým budovy, ale tiež oblasti ako osvetlenie, výroba a distribúcia tepla a chladu a výroba stlačeného vzduchu. Možnosti ako a kde tieto projekty efektívne realizovať sú široké, potenciál však zatiaľ dostatočne nevyužívame. Potvrdzuje to aj súčasný stav mnohých verejných budov, ktorý je katastrofálny. Obnovy sa zatiaľ dočkalo asi len 25% z nich, pričom verejný sektor predstavuje približne 15 000 budov. Ak by sa realizovali projekty energetickej efektívnosti iba s 20% priemernou úsporou, čo sú reálne predpoklady, dokázali by sme ročne ušetriť vo verejnom sektore približne 60 miliónov eur, v priemysle dokonca 340 miliónov. Energeticky efektívne riešenia pritom neprinášajú výhody len v úspore energie, ale zároveň šetria aj životné prostredie a súkromné spoločnosti sa tak stávajú viac konkurencieschopné, verejné zariadenia získavajú popularitu a zvyšujúcu sa návštevnosť. Preto je vhodné pripomenúť, že nielen veľké spoločnosti, ale napríklad aj základné školy môžu efektívne využívať svoj energetický potenciál. Modernizáciou svojej infraštruktúry a využívaním moderných technológií môžu nielen významne znížiť svoje náklady na energie, ale aj zvýšiť komfort vyučovacieho procesu pre zamestnancov a žiakov.Ako môže vyzerať garantovaná úspora energie v praxi? Mesto Malacky projektom EPC Malacky riešilo v roku 2014 rekonštrukciu a modernizáciu energetického hospodárstva troch objektov – športovej haly, centra sociálnych služieb a kina. Projekt zahŕňal stavebné opatrenia (zateplenie kina a výmena presklenej steny plavárne), výmenu vykurovacích telies, vzduchotechniky, kotla a svietidiel a následnú úpravu a reguláciu režimov prevádzky. Realizáciou projektu dnes Malacky ušetria ročne 147 342 kWh elektriny, 307 900 kWh zemného plynu a 33 005 kWh tepla, čo predstavuje celkovú ročnú úsporu 43 841 eur. Nehovoriac o zlepšenom komforte a zvýšenej návštevnosti plavárne o 30%.Obnova verejných budov pomocou garantovanej energetickej služby je navyše opäť o niečo jednoduchšia, pretože nové usmernenierieši najzásadnejší problém pri modernizácii verejných budov či osvetlenia. "Po starom bola investícia do energeticky úspornejších technológií realizovaných metódou GES súčasťou verejného dlhu, čo obciam, mestám a štátnym organizáciám doteraz zabraňovalo ich zrealizovať. Nové pravidlá už investíciu realizovanú prostredníctvom tzv. garantovaných energetických služieb (t.j. s dodávateľom garantovanou úsporou energie) z verejného dlhu vynímajú. Verejnému sektoru to otvára dvere do sveta moderných a úsporných technológií. Ide o dôležitý krok pre Slovensko aj Európu," dodáva Marcel Lauko.Aj napriek tomu, že až 79% obyvateľov by vyjadrilo podporu predstaviteľom obcí a miest pri realizácii projektov na zníženie energetickej spotreby, na Slovensku je verejný sektor stále veľmi konzervatívny. Najmä v porovnaní so svetom alebo západnou Európou. EPC model je pritom pre verejný sektor ideálnym nástrojom, ako realizovať opravy a obnovy nielen budov a technológií, ale aj verejného osvetlenia so stále efektívnym využitím finančných prostriedkov.Nová regulácia Eurostatu predstavuje veľký impulz pre investície znižujúce spotrebu energie verejných budov aj verejného osvetlenia. Vďaka novým pravidlám môžu vlastníci a správcovia verejných budov realizovať projekty, ktoré nezaťažia verejný rozpočet, a Slovensko sa vďaka nim môže v blízkej budúcnosti dočkať jednej z najväčších obnov verejných budov a zariadení vôbec. Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES-SK), si je týchto pozitívnych zmien vedomá a preto sa druhý ročník súťaže EFEKTIA nesie v duchu - Voľnejšie ruky pre verejný sektor.Asociácia poskytovateľov energetických služieb vyhlasuje druhý ročník súťaže o najlepšie projekty energetickej efektívnosti v Slovenskej republike. O ocenenie EFEKTIA sa môžu uchádzať podnikateľské subjekty, štátne a verejné inštitúcie, obce a mestá so sídlom na území Slovenska, ktoré zrealizovali projekt zameraný na energetickú efektívnosť v období od mája 2015 do mája 2018 a neboli prihlásené do súťaže v predchádzajúcom ročníku. Svoje projekty môžete prihlasovať do 30.9.2018 na stránke http://www.apes-sk.eu/efektia_home/