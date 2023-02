Módna e-commerce dúfa v pozitívny rok: viac ako dve tretiny e-shopov očakávajú rast

Väčšina módnych e-shopov počíta s nárastom tržieb a ponechaním rovnakých cien

Prioritou roka bude budovanie značky a flexibilnejšia práca so zásobami

Pozornosť sa zameria na generáciu Z

Maximálna personalizácia ponuky a automatizácia procesov prevádzky

O reporte

O GLAMI: GLAMI založila v roku 2013 v Českej republike dvojica Tomáš Hodboď a Michal Jirák ako vyhľadávač módy. Už v roku 2016 expandovali na Slovensko. Každý deň GLAMI spája tisíce nakupujúcich so značkami a e-shopmi na jednom mieste. Vďaka smart kategorizácii produktov a výberu módy šitej na mieru každého jednotlivca GLAMI zjednodušuje objavovanie a nakupovanie módy. Dnes zákazník v katalógu GLAMI.sk nájde takmer 2 milióny produktov od viac než 15-tisíc značiek. GLAMI a Stileo patrí do skupiny GLAMI.group a pôsobí už v 14 krajinách sveta.

O GLAMI Ventures: Spoločnosť je lídrom vo využívaní umelej inteligencie pri nákupoch módy a v roku 2022 založila kapitálový fond GLAMI Ventures s cieľom rozvíjať oblasť umelej inteligencie v e-commerce, podporiť projekty, ktoré uľahčujú výber a nákup produktov v online shoppingu alebo projekty zaoberajúce sa cirkulárnou ekonomikou.

23.2.2023 (SITA.sk) -Januárový prieskum poprednej európskej platformy pre vyhľadávanie módy GLAMI ukázal, že viac ako polovica módnej e-commerce počíta s rastom tržieb a 63 % z nich sa bude usilovať o zlepšenie ziskovosti. Takmer polovica e-shopov očakáva zhoršenie trhových podmienok, 16 % predpokladá ich zlepšenie, 24 % očakáva rovnakú situáciu. Dobrou správou pre zákazníkov je fakt, že až 63 % e-shopov plánuje zachovať rovnaké ceny ako v minulom roku. Ďalších 28 % v záujme zabezpečenia dostatočných marží plánuje ceny zvýšiť. Plánované navýšenie sa má pohybovať v dvoch tretinách medzi 1 až 10 %, v jednej tretine v rozsahu 11 až 20 %. Neluxusná móda ako segment by mala pokračovať až v 1 % raste, odhaduje McKinsey V tomto roku sa e-shopy zamerajú predovšetkým na budovanie značky (61 %). Takmer polovica e-shopov s módou sa bude snažiť nájsť spôsoby, ako znížiť prevádzkové náklady. "Túto zmenu myslenia vnímame ako súčasť ich dlhodobého plánu ako prekonať možnú ťažkú situáciu v tomto roku, čo je najmä v období neistoty pochopiteľné. Do istej miery to vnímame ako príležitosť nájsť múdre riešenia, ktoré nám pomôžu prekonať tento náročný rok," uvádza brand manažérka GLAMI Eliška Hynková. Takmer tretina z opýtaných e-shopov plánuje expanziu do zahraničia. Pre 45 % z nich je veľkou témou práca so sortimentom, 59 % chce znížiť počet ponúkaných štýlov, viac ako polovica upraví pomery medzi sezónnym a základným tovarom. Menšie množstvo kusov, ale zato viac druhov tovaru bude objednávať 41 % e-shopov.S postupným vstupom generácie Z do produktívneho veku stoja pred tuzemskou e-commerce aj strategické otázky zapracovania preferencií týchto zákazníkov, ktorí nakupujú inak ako mileniáli, do dlhodobej marketingovej stratégie. "Zetko” plynule kombinuje nákupy online a offline, vníma sociálne siete a odporúčania influencerov. Taktiež nečaká, kým im priemysel nadiktuje, čo je cool, trendy si táto sebavedomá generácia vytvára sama. Priniesli na výslnie napríklad široké nohavice a legíny (po ktorých na GLAMI vzrástol dopyt o 17 % medziročne), viditeľné ponožky v teniskách či móde kúsky z druhej ruky.Firmy si uvedomujú, ako môže byť vplyv technológií na interné procesy z obchodného hľadiska kľúčový. Hyperpersonalizácia, čiže prispôsobenie obsahu a nákupnej cesty užívateľa pomocou umelej inteligencie (AI), je podľa módnej platformy GLAMI skvelým príkladom, ktorý po zavedení prináša viac ako 20 % nárast tržieb na zákazníka. "Vďaka technológiám môže e-shop každému užívateľovi lacno a jednoducho vytvoriť personalizovanú ponuku. V GLAMI pracujeme na popularizácii AI tým, že zložité modely prekladáme do ľahko použiteľných funkcií," vysvetľuje Antonín Hoškovec, vedúci tímu umelej inteligencie GLAMI. "V uplynulom roku sme spustili kvíz, v ktorom návštevníci zvolia svoje obľúbené značky, veľkosti a ďalšie módne preferencie. Následne si každý zákazník môže medzi stovkami e-shopov prezrieť výber produktov podľa svojho vkusu. Zvýšenie hodnoty zákazníka u tých, ktorí dokončili GLAMI kvíz, je až 2,5 krát vyššia," doplnil Antonín Hoškovec. Aj to je ďalší argument pre digitalizáciu a automatizáciu e-commerce.Celý report o slovenskej módnej e-commerce roku 2022 je na stiahnutie tu Fashion (Re)search je dlhodobý výskumný projekt vyhľadávača módy GLAMI o stave módnej e-commerce založený na kontinuálnom zbere dát. K zhrnutiu roku 2022 sme použili výsledky prieskumu, ktorý prebehol medzi 67 českými a slovenskými e-shopmi. Zber dát prebehol v januári 2023.Informačný servis