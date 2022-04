Modrá gitara Kurta Cobaina pôjde do dražby, stáť môže 800.000 dolárov

Gitara, na ktorej hral americký grunge-rocker Kurt Cobain zo skupiny Nirvana v klipe piesne Smells Like Teen Spirit, pôjde do dražby. Aukčný dom Julien's Auctions očakáva, že by sa mohla vydražiť až za 800.000 dolárov. TASR správu prevzala od televízie CNN.





Modrá elektrická gitara Fender Mustang 1969 patrila podľa výkonného riaditeľa aukčnej spoločnosti Martina Nolana medzi Cobainove najobľúbenejšie. Zároveň dodáva, že vo svete rocku ide o jednu z najikonickejších gitár všetkých čias. Bude sa dražiť vrátane pôvodného puzdra a remeňa. Od spevákovej samovraždy v roku 1994 sa nachádzala vo vlastníctve jeho rodiny.Klip piesne Smells Like Teen Spirit, kde hrá Cobain na tejto gitare, vydala skupina Nirvana v roku 1991 a nachádza sa aj v jej legendárnom albume Nevermind. Klip má na YouTube viac ako 1,4 miliardy pozretí.Dražba sa bude konať od 20. – 22. mája. Aukčný dom odhadol, že by sa gitara mohla vydražiť za 600.000 až 800.000 dolárov, no dodáva, že ide o "veľmi konzervatívny odhad". Výťažok z dražby poputuje organizáciám venujúcim sa duševnému zdraviu.Táto dražba ponúkne okrem gitary i ďalšie Cobainove memorabílie vrátane obrazu Michaela Jacksona, ktorý namaľoval sám Cobain, a jeho auta značky Dodge Dart z roku 1965.Pred dvoma rokmi tá istá aukčná spoločnosť vydražila Cobainovu akusticko-elektrickú gitaru Martin D-18E z roku 1959, s ktorou spevák odohral koncert v rámci série MTV Unplugged v New Yorku.