 Tlačové správy

Modré svetlá UNICEF: Slovensko svietilo za práva detí


Svetový deň detí

Dňa 20. novembra sa významné slovenské dominanty rozsvietili namodro - farbou nádeje, solidarity a záväzku chrániť práva každého dieťaťa. Pripomenuli sme si Dohovor o právach ...



Zdieľať
new project 4 676x444 3.12.2025 (SITA.sk) - Dňa 20. novembra sa významné slovenské dominanty rozsvietili namodro - farbou nádeje, solidarity a záväzku chrániť práva každého dieťaťa.


Pripomenuli sme si Dohovor o právach dieťaťa


Svetový deň detí sme si opäť pripomenuli na výročie ratifikácie Dohovoru o právach dieťaťa - najratifikovanejšej zmluvy o ľudských právach v histórii, ktorú podporuje 196 krajín.

Slovensko svietilo pre deti: Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili


UNICEF Slovensko ďakuje všetkým mestám, inštitúciám, kultúrnym a historickým dominantám, ktoré sa zapojili.Tento rok sa namodro rozsvietili v 11 mestách:

  • Banská Bystrica: Hodinová veža, Barbakan, Historická radnica

  • Bojnice: Bojnický zámok

  • Bratislava: Prezidentský palác, Slovenská filharmónia, Národná banka Slovenska, UFO, Stará tržnica, Futbalový štadión ŠK Slovan Bratislava, EUROVEA

  • Komárno: Monoštorský most

  • Košice: Dóm svätej Alžbety

  • Nitra: Chrenovský most, Divadlo Andreja Bagara

  • Prešov: Radnica

  • Slovenská Ľupča: Hrad Ľupča

  • Trenčín: Trenčiansky hrad

  • Trnava: Radnica

  • Žilina: Liptovské múzeum


Rozsvietené dominanty sa zaradili k svetovým ikonám, ako sú Eiffelova veža, Opera v Sydney či Empire State Building, ktoré sa v minulosti stali súčasťou tejto iniciatívy.

"Modré svetlá UNICEF sú naším spoločným posolstvom, že každé dieťa si zaslúži byť videné, vypočuté a chránené. Keď Slovensko svieti namodro, dávame svetu najavo, že práva detí sú aj naša zodpovednosť,” uviedol Alexander Montchovsky, Fundraising & Communications Director UNICEF Slovensko.

Sprievodné podujatia


Súčasťou osláv boli aj podujatia, ktoré posilnili odkaz Svetového dňa detí:

  • Návšteva detí v Prezidentskom paláci (20. november) - už druhý rok sa deti stali hlasom všetkých detí na Slovensku a spolu s prezidentom SR vyslali jasný odkaz: práva detí sú základom spravodlivej spoločnosti.

  • Panelová diskusia o deťoch a ich právach (19. november, Bratislava) - pod vedením moderátorky Sone Müllerovej diskutovali odborníci o najväčších výzvach detstva: samote, duševnom zdraví, šikane, tlaku na výkon, ekonomickej situácii rodín či podmienkach detí so zdravotným znevýhodnením, rómskych a ukrajinských detí.


Medzi účastníkmi boli: Jozef Mikloško (Úrad komisára pre deti), Lenka Bodnárová (Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím), Jozef Facuna (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity), Romana Kanovská (Národný inštitút vzdelávania a mládeže - Neformálne vzdelávanie), Alžbeta Štofková Dianovská (Štátna školská inšpekcia), Tatiana Ivanič Rybanská (Linka detskej istoty), Ivan Brezina (UNICEF ECARO), Kamila Magálová, vyslankyňa dobrej vôle UNICEF

Diskusia priniesla aj pozitívne správy - inštitúcie tieto problémy vnímali a predstavili konkrétne kroky na zlepšenie. Účastníci sa zhodli: deti potrebujú naše povzbudenie, nie negativitu.

Výzva k solidarite


Iniciatíva Modré svetlá UNICEF nebola len vizuálnym gestom, ale aj výzvou k solidarite. Pripomenula, že mnohé deti vo svete, žiaľ, svoje práva nemajú garantované. Vďaka zapojeným mestám, inštitúciám a partnerom sa posolstvo UNICEF dostalo k ľuďom po celom Slovensku.

Veríme, že budúci rok sa k nám pridá ešte viac partnerov, aby Slovensko svietilo ešte jasnejšie, a aby sme spoločne vyslali do sveta odkaz: Deti sú naša budúcnosť - zaslúžia si nádej, ochranu a podporu.

Ľudia zároveň mohli prostredníctvom stránky www.modresvetla.sk prispieť deťom, ktoré žijú vo vojnových konfliktoch či v krajinách zasiahnutých prírodnými katastrofami. Aj vďaka týmto darom sa UNICEF dostáva tam, kde je pomoc najviac potrebná.

O UNICEF


Detský fond OSN (UNICEF) je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. Vo viac ako 190 krajinách a teritóriách pracujeme pre každé dieťa, aby sme vybudovali lepší svet pre všetkých.

Viac informácií o UNICEF a jeho práci nájdete na webe unicef.sk

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Modré svetlá UNICEF: Slovensko svietilo za práva detí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Svetový deň detí
