Modrič neobháji titul hráč roka podľa FIFA

Na archívnej snímke chorvátsky stredopoliar Luka Modrič. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Užšia nominácia na hráča roka 2019 podľa FIFA:



Cristiano Ronaldo (Portug./Juventus Turín), Frenkie de Jong (Hol./Ajax Amsterdam/FC Barcelona), Matthijs de Ligt (Hol./Ajax Amsterdam/Juventus Turín), Eden Hazard (Belg./FC Chelsea/Real Madrid), Harry Kane (Angl./Tottenham Hotspur), Sadio Mane (Sen./FC Liverpool), Kylian Mbappe (Fr./Paríž St. Germain), Lionel Messi (Arg./FC Barcelona), Mohamed Salah (Eg./FC Liverpool), Virgil van Dijk (Hol./FC Liverpool)

Užšia nominácia na hráčku roka 2019 podľa FIFA:



Lucy Bronzeová (Angl./Olympique Lyon), Julie Ertzová (USA/Chicago Red Stars), Caroline Grahamová Hansenová (Nór./Wolfsburg/FC Barcelona), Ada Hegerbergová (Nór./Olympique Lyon), Amandine Henryová (Fr./Olympique Lyon), Sam Kerrová (Aus./Chicago Red Stars/Perth Glory), Rose Lavelleová (USA/Washington Spirit), Vivianne Miedemaová (Hol./FC Arsenal), Alex Morganová (USA/Orlando Pride), Megan Rapinoeová (USA/FC Reign), Wendie Renardová (Fr./Olympique Lyon), Ellen Whiteová (Angl./Birmingham City/Manchester City)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zürich 31. júla (TASR) - Vlaňajší víťaz Luka Modrič sa nedostal do desaťčlennej nominácie na ocenenie pre najlepšieho hráča roka podľa Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). V menoslove sú Portugalec Cristiano Ronaldo i Argentínčan Lionel Messi, ktorí v ankete kraľovali v rokoch 2008 až 2017, až vlani ich nadvládu prerušil chorvátsky stredopoliar Realu Madrid.Okrem hviezd Juventusu Turín a FC Barcelona majú šancu na ocenenie traja hráči víťaza Ligy majstrov FC Liverpool: Holanďan Virgil van Dijk, Egypťan Mohamed Salah a Sadio Mane zo Senegalu. V nominácii figurujú aj ďalší Holanďania Frenkie de Jong a Matthijs de Ligt. Po spanilej jazde Ajaxu Amsterdam do semifinále LM prestúpil De Jong do FC Barcelona a De Ligt zamieril do Juventusu. Desiatku adeptov doplnili Angličan Harry Kane z Tottenhamu Hotspur, Francúz Kylian Mbappe z Paríža St. Germain a Belgičan Eden Hazard, ktorý prestúpil z FC Chelsea do Realu Madrid.FIFA zverejnila v stredu na svojej oficiálnej stránke aj desiatku kandidátok na cenu pre najlepšiu hráčku: Lucy Bronzeová (Angl./Olympique Lyon), Julie Ertzová (USA/Chicago Red Stars), Caroline Grahamová Hansenová (Nór./Wolfsburg/FC Barcelona), Ada Hegerbergová (Nór./Olympique Lyon), Amandine Henryová (Fr./Olympique Lyon), Sam Kerrová (Aus./Chicago Red Stars/Perth Glory), Rose Lavelleová (USA/Washington Spirit), Vivianne Miedemaová (Hol./FC Arsenal), Alex Morganová (USA/Orlando Pride), Megan Rapinoeová (USA/FC Reign), Wendie Renardová (Fr./Olympique Lyon), Ellen Whiteová (Angl./Birmingham City/Manchester City).Nominácie pripravili dve komisie expertov na mužský a ženský futbal. Hlasovať budú kapitáni a kormidelníci národných tímov, fanúšikovia a vybrané médiá. Víťazov vyhlásia na ceremoniáli 23. septembra v Miláne.