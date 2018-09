Mogadišo zažilo zrejme samovražedný útok. Zahynuli najmenej 4 ľudia

Vojak kráča cez vraky zničených vozidiel po dvojnásobnom bombovom útoku v somálskej metropole, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nairobi/Mogadišo 10. septembra (TASR) - Najmenej štyri obete na životoch si v pondelok v somálskej metropole Mogadišo vyžiadal samovražedný atentát, pri ktorom útočník aktivoval výbušninu nastraženú v aute. Útok sa odohral pri vchode do jedného z úradov.S odvolaním sa na policajný zdroj o tom informovala agentúra AP, ktorej spravodajca však na mieste činu zaznamenal najmenej sedem tiel obetí. Podľa polície väčšinu obetí tvoria úradníci a vojaci.Od začiatku septembra ide už o druhý podobný útok - prvý sa odohral 2. septembra a zahynuli pri ňom najmenej šiesti ľudia vrátane dvoch maloletých. K útoku sa neskôr prihlásila islamistická teroristická skupina aš-Šabáb, ktorá si Mogadišo vyberá za terč svojich útokov pomerne často.Aš-Šabáb, militantná skupina napojená na teroristickú sieť al-Káida, má za cieľ zvrhnúť vládu v Mogadiše a presadiť v krajine uplatňovanie prísnej interpretácie islamu. Z hlavného mesta ju vyhnali v roku 2011, ale stále uskutočňuje časté útoky na bezpečnostné a vládne ciele, ako aj na civilistov. Zameriava sa tiež na mierové jednotky Africkej únie, ktoré v Somálsku pôsobia.Posledný rozsiahly útok sa v Mogadiše odohral vlani v októbri - zahynulo alebo zranenia pri ňom utrpelo vyše 500 ľudí.Somálska republika prakticky prestala existovať ako celistvý štát v roku 1991, keď padol režim diktátora Siada Barrého. Kontrolu nad krajinou by v najbližších rokoch mali prevziať jednotky somálskej armády, panujú však obavy z nepripravenosti somálskych vojakov. Bezpečnostná rada OSN nedávno hlasovala za odklad zníženia počtu vojakov v ozbrojených silách Africkej únie v Somálsku z pôvodne plánovaného októbra tohto roku na február roku 2019. Správa nad krajinou by mala byť somálskej armáde zverená v decembri 2021.