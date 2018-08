Mogheriniová: EÚ podporuje mierové riešenie konfliktov v Gruzínsku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 8. augusta (TASR) - Záväzok Európskej únie podporovať mierové riešenie konfliktov v Gruzínsku zostáva rovnako silný ako kedykoľvek predtým. Uvádza sa to v stanovisku, ktoré v utorok zverejnila šéfka európskej diplomacie Federica Mogheriniová pri príležitosti desiateho výročia ozbrojeného konfliktu medzi Ruskom a Gruzínskom.Vojna o kontrolu nad separatistickým regiónom Južné Osetsko trvala od 7. augusta do 16. augusta 2008.uviedla Mogheriniová.Šéfka diplomacie EÚ v tejto súvislosti skonštatovala, že Rusko svojou vojenskou prítomnosťou v Abcházsku aj v Južnom Osetskuv porušovaní medzinárodného práva a záväzkov, ktoré Moskva prijala na základe dohody podpísanej 12. augusta 2008 a sprostredkovanej Európskou úniou.Podľa vyjadrenia Mogheriniovej EÚ potvrdzuje svoj záväzok pokračovať v úsilí o stabilizáciu Gruzínska a riešenie tamojších konfliktov, a to aj prostredníctvom angažovania sa ako spolupredsedu v ženevských rozhovoroch, cez úsilie osobitného zástupcu EÚ a tiež prostredníctvom monitorovacej misie EÚ v tejto krajine.Mogheriniová pripomenula, že EÚ víta balík návrhov gruzínskej vlády s názvom, ktorý môže priniesť prospech občanom žijúcim na oboch stranách administratívnych hraníc tým, že im uľahčí obchod, vzdelávanie a mobilitu.opísala Mogheriniová situáciu v Gruzínsku z pohľadu EÚ. Dodala, že Gruzínsko a EÚ podpísali ambicióznu asociačnú dohodu zahŕňajúcu rozsiahlu a komplexnú zónu voľného obchodu, ktorá bude formovať vzájomné bilaterálne vzťahy na nasledujúce roky.(spravodajca TASR Jaromír Novak)