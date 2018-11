Mogheriniová: Globálny pakt OSN o migrácii vyjadruje očakávania EÚ

Federica Mogheriniová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 19. novembra (TASR) - Európska komisia plne podporuje Globálny pakt OSN o migrácii. V pondelok to pre TASR zopakovala vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federica Mogheriniová.Šéfka diplomacie EÚ o tejto téme hovorila v pondelok dopoludnia v Bruseli aj s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslavom Lajčákom.Mogheriniová počas stretnutia s novinármi, ktoré nasledovalo po skončení zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci, pripomenula, že exekutíva EÚ otvorene podporuje Globálny pakt OSN o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii a o utečencoch (oficiálny názov).uviedla šéfka európskej diplomacie na otázku TASR ako vníma situáciu, že niektorí členovia EÚ túto dohodu odmietajú.Upozornila, že globálny pakt o migrácii, ktorý by mal byť prijatý na decembrovej medzivládnej konferencii v Marrákeši (10.-11. decembra), je výsledkom práce a snaženia EÚ ako organizácie a aj samotných jej členských štátov.uviedla Mogheriniová.Cieľom 34-stranového dokumentu, ktorý bol v OSN prijatý v roku 2017, teda v čase, keď bol Lajčák predsedom Valného zhromaždenia OSN, je pomôcť lepšie organizovať migračné toky a posilniť práva migrantov. Tento politický dokument členské krajiny do ničoho nenúti a migračná politika ostáva suverénnym právom každého členského štátu OSN.Austrália a USA, ale aj viacero členských krajín EÚ (Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Maďarsko a Rakúsko), už oznámili, že globálny pakt o migrácii nepodporia.(spravodajca TASR Jaromír Novak)