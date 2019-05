Mogheriniová: USA a Irán by sa mali vyhnúť vojenskej eskalácii

Federica Mogheriniová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 14. mája (TASR) - Spojené štáty a Irán by mali zachovaťa vyhnúť sa akejkoľvek vojenskej eskalácii, uviedla v pondelok šéfka diplomacie EÚ Federica Mogheriniová po stretnutí s ministrom zahraničných vecí USA Mikeom Pompeom. Informovala o tom agentúra AFP.Mogheriniová uviedla, že Pompeo v Bruseli, že ide o, ktorá si vyžaduje, aby sa zachovala "maximálna zdržanlivosť a krajiny by sa maliObavy z vojenskej eskalácie medzi Spojenými štátmi a Iránom okrem Mogheriniovej vyjadrili v pondelok aj ministri zahraničných vecí Nemecka a Británie.povedal nemecký minister zahraničných vecí Maas šéfovi americkej diplomacie. Pompeo sa rozhodol pre nečakanú návštevu Bruselu, kde v pondelok zasadala Rada EÚ pre zahraničné veci, aby s európskymi partnermi rokoval ovrátane Iránu.zdôraznil Maas pred Pompeom. Reagoval na skutočnosť, že Spojené štáty uplynulý týždeň vyslali do oblasti Perzského zálivu útočnú skupinu pozostávajúcu z lietadlovej lode a ďalších plavidiel, ako aj svoje bombardéry, pričom v piatok ohlásili aj presun batérie rakiet typu Patriot na Blízky východ. Tieto kroky sú podľa Washingtonu reakciou na obavy z možného zámeru Teheránu zaútočiť na americké sily alebo záujmy v regióne.Pred nebezpečenstvom konfliktu, ktorý by mohol ajvypuknúť v Perzskom zálive, varoval tiež britský minister zahraničných vecí Jeremy Hunt.uviedol Hunt pri príchode na zasadnutie ministrov zahraničných vecí krajín EÚ.Hunt, Maas a ich francúzsky kolega Jean-Yves Le Drian sa zúčastnili v pondelok na rozhovoroch s Pompeom po spoločnom stretnutí s Mogheriniovou zameraným na snahu zachrániť jadrovú dohodu s Iránom.