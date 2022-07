Mohamed Salah sa upísal Liverpoolu na ďalšie tri sezóny, jeho najlepšie roky ešte len prídu, verí kouč Klopp

Strelil vyše stopäťdesiat gólov

Jeden z najlepších na svete

2.7.2022 (Webnoviny.sk) - Egyptský futbalový útočník Mohamed Salah bude pokračovať v anglickom klube FC Liverpool aj v nasledujúcich troch sezónach, úradujúci vicemajster Premier League oznámil podpis viacročnej zmluvy na svojom webe.Finančné podmienky nového kontraktu nezverejnil, no podľa britskej televízie Sky Sports sa 30-ročný zakončovateľ stane najlepšie plateným hráčom v klubovej histórii so zárobkom 350-tisíc libier týždenne (asi 406-tisíc eur)."Som šťastný a teším sa na získavanie ďalších trofejí s klubom. Nová zmluva zabrala nejaký čas, ale už je všetko hotové a sústredíme sa na budúcnosť. V ostatných piatich či šiestich rokoch sa tím stále zlepšoval. V uplynulej sezóne sme boli blízko k zisku štyroch trofejí, ale bohužiaľ, v záverečnom týždni sme o dve z nich prišli. Myslím si, že sme v dobrej pozícii, aby sme opäť bojovali o všetky. Máme aj nových hráčov a dobrú víziu, musíme však pokračovať v tvrdej práci, byť dobre naladení a opäť bojovať vo všetkých súťažiach. Všetci v tíme dáme v novej sezóne zo seba všetko, aby sme sa pokúsili získať všetky trofeje," uviedol Salah, citoval ho oficiálny web klubu."Spomínam si, že keď som sem prišiel, klub nezískaval veľa trofejí. Myslím si, že som vtedy povedal, že som sem prišiel práve preto. Získali sme spolu cenné trofeje a myslím si, že to môžeme dokázať znova," dodal Salah, ktorý prišiel do mužstva "The Reds" v lete 2017 a odvtedy zaň v 256 zápasoch vo všetkých súťažiach nastrieľal 156 gólov.Stal sa najlepším hráčom Premier League za sezónu 2021/2022, v ktorej pomohol k zisku FA Cupu aj ligového pohára a k postupu do finále Ligy majstrov.Počas pôsobenia v Liverpoole sa už tešil aj z triumfu v Lige majstrov, z titulu v Premier League a víťazstva na MS klubov."Som naozaj rád, je to najlepšie rozhodnutie pre nás aj pre neho. Myslím si, že k nám patrí a toto je už jeho klub. Je jedným z najlepších hráčov na svete a je preto normálne, že rokovania o novej zmluve trvali dlhšie. Nepochybujem o tom, že jeho najlepšie roky ešte len prídu. A to už je čo povedať, keďže v ostatných piatich rokoch predvádzal výkony na úrovni legendy. Je to stroj, je v neuveriteľnej forme. Tvrdo na sebe pracuje a prináša mu to odmenu, v každej sezóne sa zlepšuje. Spoluhráči ho zbožňujú, pre fanúšikov je kráľom. My tréneri vieme, že je výnimočný. Spolu toho môžeme dosiahnuť ešte viac," povedal o Salahovi tréner Liverpoolu Jürgen Klopp